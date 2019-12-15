ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Подмосковье задержали жителя Могилева: в его лаборатории нашли наркотиков на 1,5 млн долларов

16.12.2019 16:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Наркоконтроль Беларуси и России накрыл лабораторию по производству метадона в Подмосковье. Ее организатором был представитель народа рома из Могилева. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В милиции рассказали, что житель Могилева приобрел в Подмосковье частный дом и специально оборудовал его под лабораторию для изготовления наркотика. В результате международной операции в Московской области с поличным задержаны организатор и соучастник преступной группы. Было изъято более 14 килограммов метадона, свыше 100 килограмм химических веществ и прекурсоров, а также лабораторное оборудование.

Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет более полутора миллионов долларов.

Жителю Могилева и его сообщнику грозит до 20 лет лишения свободы.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Было изъято более 14 килограммов метадона, свыше 100 килограмм химических веществ и прекурсоров, а также лабораторное оборудование. Стоимость изъятого наркотика по...
 
Новости дня
Новости общества
 
Совещание у Лукашенко: за что еще приказано сажать без суда и следствия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика