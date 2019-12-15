В Подмосковье задержали жителя Могилева: в его лаборатории нашли наркотиков на 1,5 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Наркоконтроль Беларуси и России накрыл лабораторию по производству метадона в Подмосковье. Ее организатором был представитель народа рома из Могилева. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В милиции рассказали, что житель Могилева приобрел в Подмосковье частный дом и специально оборудовал его под лабораторию для изготовления наркотика. В результате международной операции в Московской области с поличным задержаны организатор и соучастник преступной группы. Было изъято более 14 килограммов метадона, свыше 100 килограмм химических веществ и прекурсоров, а также лабораторное оборудование.

Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет более полутора миллионов долларов.

Жителю Могилева и его сообщнику грозит до 20 лет лишения свободы.