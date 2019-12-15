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До +9°С будет в Беларуси 17 декабря

16.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

До +9°С будет в Беларуси 17 декабря

Облачно с прояснениями и до 9 градусов тепла будет в Беларуси днем 17 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Преимущественно по северной половине пройдут кратковременные осадки (в основном дождь). Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется юго-западный, южный 5-10 м/с, ночью в отдельных районах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 1 — плюс 4. Днем воздух прогреется до 3-9 градусов тепла.-0-

БЕЛТА

 
 
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Облачно с прояснениями и до 9 градусов тепла будет в Беларуси днем 17 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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