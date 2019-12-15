«Легендарный борец с ворами в законе» ушел в отставку. Владимир Тихиня покинул пост начальника ГУБОПиК

Источник материала: Tut.by

Милицейская пресса называла Владимира Тихиню «легендарным борцом и грозой воров в законе», «звездой уголовного сыска» — он работал по самым громким делам, связанным с организованной преступностью, еще с 90-х. Долгие годы Тихиня возглавлял 2-е управление ГУБОПиК МВД. Как стало известно TUT.BY, недавно он ушел в отставку, место начальника занял его заместитель — Денис Чемоданов.



Фото: sputnik.by

Владимир Тихиня работал по таким громким делам, как «дело морозовцев» , «дело поселковых» , по делам всех известных в Беларуси криминальных авторитетов.

В 1991 году Главное управление по борьбе с организованной преступностью и было создано для предотвращения такого рода криминалитета. Несмотря на то, что время «воров в законе» давно в прошлом, Тихиня в своих интервью всегда подчеркивал важность существования управления.

В 2016 году в интервью, посвященном 25-летию ведомства, он рассказывал , что в Беларуси есть два вида организованного криминала: «бандиты», которые в 90-х занимались вымогательством, отсидели по 10−15 лет и вышли на свободу; и «представители братвы», которые в 90-е сколотили капитал, имеют собственный легальный бизнес и связи, в том числе во власти. Вторая группа, по мнению Владимира Тихини, наиболее опасна.

После отставки Тихини должность начальника 2-го управления ГУБОПиК МВД занял его заместитель Денис Чемоданов, ранее он редко фигурировал в прессе, комментировал работу правоохранителей по делу о пресечении нелегального канала поставки сигарет, ряда заказных убийств.