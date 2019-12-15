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«Легендарный борец с ворами в законе» ушел в отставку. Владимир Тихиня покинул пост начальника ГУБОПиК
16.12.2019 18:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милицейская пресса называла Владимира Тихиню «легендарным борцом и грозой воров в законе», «звездой уголовного сыска» — он работал по самым громким делам, связанным с организованной преступностью, еще с 90-х. Долгие годы Тихиня возглавлял 2-е управление ГУБОПиК МВД. Как стало известно TUT.BY, недавно он ушел в отставку, место начальника занял его заместитель — Денис Чемоданов.
Владимир Тихиня работал по таким громким делам, как
В 1991 году Главное управление по борьбе с организованной преступностью и было создано для предотвращения такого рода криминалитета. Несмотря на то, что время «воров в законе» давно в прошлом, Тихиня в своих интервью всегда подчеркивал важность существования управления.
В 2016 году в интервью, посвященном 25-летию ведомства, он
После отставки Тихини должность начальника 2-го управления ГУБОПиК МВД занял его заместитель Денис Чемоданов, ранее он редко фигурировал в прессе, комментировал работу правоохранителей по делу о пресечении нелегального канала поставки сигарет, ряда заказных убийств.
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«Легендарный борец с ворами в законе» ушел в отставку. Владимир Тихиня покинул пост начальника ГУБОПиК
Место начальника занял его заместитель - Денис Чемоданов.
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