ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

79 дополнительных поездов по популярным направлениям запускает БелЖД

16.12.2019 20:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Из-за увеличившегося спроса БелЖД назначила 79 дополнительных поездов по наиболее популярным у пассажиров маршрутам на время новогодних и рождественских праздников.


Фото: pixabay.com

Количество поездов увеличится с 20 декабря 2019 года по 9 января 2020 года по таким направлениям: Минск — Москва — Минск, Гродно — Минск — Санкт-Петербург, Москва — Брест — Москва, Москва — Калининград — Москва, Санкт-Петербург — Брянск, Санкт-Петербург — Смоленск — Санкт-Петербург, Калининград — Москва — Калининград, Могилев — Львов — Могилев, Минск — Вильнюс — Минск.

Ожидается, что наиболее востребованными периодами спроса на перевозки станут 28, 30 и 31 декабря 2019 года, а также 2, 7 и 8 января 2020 года.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, на сайте www.rw.by и с помощью мобильного приложения «БЧ.Мой поезд».

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за увеличившегося спроса БелЖД назначила 79 дополнительных поездов по наиболее популярным у пассажиров маршрутам на время новогодних и рождественских...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Легендарный борец с ворами в законе» ушел в отставку. Владимир Тихиня покинул пост начальника ГУБОПиК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика