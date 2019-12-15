79 дополнительных поездов по популярным направлениям запускает БелЖД

Источник материала: Tut.by

Из-за увеличившегося спроса БелЖД назначила 79 дополнительных поездов по наиболее популярным у пассажиров маршрутам на время новогодних и рождественских праздников.



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Количество поездов увеличится с 20 декабря 2019 года по 9 января 2020 года по таким направлениям: Минск — Москва — Минск, Гродно — Минск — Санкт-Петербург, Москва — Брест — Москва, Москва — Калининград — Москва, Санкт-Петербург — Брянск, Санкт-Петербург — Смоленск — Санкт-Петербург, Калининград — Москва — Калининград, Могилев — Львов — Могилев, Минск — Вильнюс — Минск.

Ожидается, что наиболее востребованными периодами спроса на перевозки станут 28, 30 и 31 декабря 2019 года, а также 2, 7 и 8 января 2020 года.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, на сайте www.rw.by и с помощью мобильного приложения «БЧ.Мой поезд».