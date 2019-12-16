17 декабря: нынче Варварин день

Источник материала: Полымя





✨ В СТРАНЕ

В Республике Беларусь — День белорусского кино.

✨ СОБЫТИЯ

1903 год — первый полёт самолёта братьев Райт.

1924 год — основано Белорусское государственное управление по делам кинематографии и фотографии (Белгоскино). С 1996 года — Национальная киностудия «Беларусьфильм».

1979 год — на XXXIV сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята Международная конвенция о борьбе с захватом заложников. Вступила в силу 3 июня 1983 года.

1984 год — на сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята резолюция «О недопустимости политики государственного терроризма и любых действий государств, направленных на подрыв общественно-политического строя в других суверенных государствах».

1989 год — на телеканале FOX (США) показана первая серия мультсериала «Симпсоны».

✨ РОДИЛИСЬ

1859 год — Дубовский Николай Никанорович, русский живописец-пейзажист, передвижник, действительный член Петербургской академии художеств. Один из руководителей Товарищества передвижных художественных выставок. Творчество было посвящено преимущественно воспеванию величавой, спокойной красоты русской природы. Всего им создано около 1000 живописных полотен. Умер в 1918 году.

1889 год — Светловидов Николай Афанасьевич, российский актер, народный артист СССР (1965). С 1933 года работал в Малом театре. Лауреат Государственной премии СССР (1942, 1949). Умер в 1970 году.

1889 год — Василевский Даниил Минович, белорусский краевед, историк, литературовед. В 1923 году организовал Витебское губернское бюро краеведения. Исследовал историю революционного движения, белорусской литературы 19 века, белорусского книгопечатания. Выявил в архивах и опубликовал неизвестные ценные архивные материалы. В 1936 году репрессирован, сослан в Воркуту. Реабилитирован в 1956 году. Умер в 1963 году.

1904 год — Еремушкин Николай Нестерович, российский и белорусский писатель. Автор книг рассказов «Гитара», «Гостья», «Молодой человек», пьес. Писал также для детей. Умер в 1983 году.

1914 год — Рудов Вениамин Семенович, белорусский писатель. Работал на Белорусском радио, в газете «Вечерний Минск». Автор романов «Чужие ветра», «Переправа», повестей, рассказов, очерков. Умер в 1999 году.

1919 год — Зебницкий Николай Васильевич, участник партизанского движения в Беларуси в Великую Отечественную войну, Герой Советского Союза (1944). Командир взвода партизанского отряда специального назначения, который действовал на территории Витебской и Смоленской областей, командир партизанского отряда, разгромившего ряд вражеских гарнизонов на территории Беларуси, России и Украины. Умер в 1975 году.

1944 год — Бельский Александр Михайлович, белорусский ученый в области физической оптики, доктор физико-математических наук (1997). В 1966 году окончил БГУ. Автор научных работ по оптике когерентных световых пучков. Разработал общий метод решения задачи дифракции произвольного когерентного пучка на слоистых средах; предсказал эффект неравенства угла отражения пучка углу падения. Исследовал историю развития естествознания в ВКЛ. Умер в 2001 году.

1936 год — Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо), 266-й Папа Римский (с 2013).

1975 год — Милла Йовович, американская киноактриса и фотомодель.

1977 год — Оксана Фёдорова, российская фотомодель, певица и телеведущая.

✨ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Национальный день Королевства Бутан. 17 декабря 1907 года губернатор Угьен Вангчук был избран первым королем Бутана.

✨ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православная церковь чтит память великомученицы Варвары и мученицы Иулиании, святителя Геннадия, архиепископа Новгородского, преподобного Иоанна Дамаскина.

✨ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Варвара — ночи урвала. Варварин день. День Варвары. Бабий праздник. Этот день всегда славился холодной погодой. В народе говорят: идет Варуха — береги свой нос и ухо! Также, если нынче звёздное небо — к холодам, к теплу — тусклое, слепое; закат красный — день будет ясный, закат в облаках — жди снега. Девушки на Варварин день срезали с вишни веточки и ставили их в воду; если они цвели под Рождество — девушка ждала скорого замужества.

✨ ИМЕНИНЫ

православные: Варвары, Ульяны, Александра, Алексея, Геннадия, Ивана, Николая;

католические: Елены, Олимпии, Лазаря, Луки, Леона, Матвея, Яна.

Источник: БелТА