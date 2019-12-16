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МВД разъяснило, как будут работать биометрические паспорта и ID-карты с 2021 года

17.12.2019 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун рассказал, в чем плюс биометрических паспортов и ID-карт, которые планируют ввести в стране с 1 января 2021 года.


Фото: МВД

Внутренним документом будет ID-карта, документом для выезда за границу — биометрический паспорт.

По словам Алексея Бегуна, с биометрическими документами легче будет получить целый комплекс государственных услуг.

— В первую очередь, речь идет о дистанционном подтверждении личности владельца биометрической ID-карты, — объяснил начальник департамента. — Человек с помощью электронной цифровой подписи сможет удостоверить личность в различных государственных органах и получить услугу дистанционно, не потратив время на непосредственное обращение.

Так, владелец ID-карты сможет получить в интернете различные справки и документы, которые будут иметь точно такое же юридическое значение, как и документы, полученные в госорганах при личном визите.

— Мы говорим о том, что биометрический паспорт будет еще более надежно защищен от подделки, он вызывает больше доверия при выдаче долгосрочных виз. Владелец биометрического документа может передвигаться через электронные ворота, которые установлены во многих аэропортах мира, это позволяет в облегченном режиме, без визуального и персонального контроля, проходить пограничный контроль.

По словам Бегуна, нынешние паспорта после введения биометрических документов не будут ограничивать в сроке действия. Человек сам будет решать, получать новые документы или оставлять старые.

Также будет возможность получить два биометрических паспорта. Если один останется в посольстве для оформления визы, по второму можно будет выехать за границу.

А вот получить биометрический паспорт и оставить при этом паспорт нынешнего образца будет нельзя. Вместо «старого» выдадут ID-карту.

 
 
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Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун рассказал, в чем плюс биометрических паспортов и ID-карт, которые планируют ввести в стране с 1...
 
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