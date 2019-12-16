В Бресте протестировали гирлянды на главной новогодней елке

Источник материала: Tut.by

16 декабря, в завершение рабочего дня мэр Бреста Александр Рогачук вместе с представителями городских служб протестировали новогодние объекты. Интерес у всех вызвала главная елка на площади Ленина. Она зажглась тысячами огоньков-пикселей. Снизу доверху засветились яркие бегущие строчки, поздравляя брестчан с Новым годом, пишет «Вечерний Брест» .



Фото: Вечерний Брест

— «Фишка» этой елки в том, что она интерактивная, — рассказал гендиректор КУМПП «Брестское городское ЖКХ Игорь Сильченко. — На ней можно писать и рисовать любые «композиции». Она красивая и днем, и ночью. Украшена очень симпатичными шарами. Такая елка — единственная в Беларуси.

Напомним, верхушку украсит бело-синий мяч, олицетворяющий победу брестского «Динамо» в чемпионате страны по футболу. Символ появится 18 декабря. Откуда привезли елку и сколько она стоит — держится в секрете.

Интерактивная елка будет постоянно менять рисунок и цвет.

Видео: Вечерний Брест