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В пятницу перекроют центр Витебска. Рассказываем, где не проехать

17.12.2019 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре Витебска вечером 20 декабря перекроют движение — из-за новогоднего парада.

Движение перекроют для всего транспорта с 18.45 до 19.20 на улице Ленина — от площади Свободы до площади Победы.

Автобусы пойдут в объезд через улицу Смоленскую и проспект Белобородова.

Троллейбусы №№ 1 и 8 поедут с проспекта Фрунзе до улицы Жесткова, от вокзала и Смоленского рынка — по проспекту Фрунзе. Троллейбусы, которые следуют по проспекту Черняховского, будут доезжать до конечной остановки — «Площадь Победы».

Праздничные огни на главной городской елке на площади Победы зажгут в 19.00.

 
Теги: Витебск
 
 
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Праздничные огни на главной городской елке на площади Победы зажгут в 19.00.
 
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