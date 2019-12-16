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В пятницу перекроют центр Витебска. Рассказываем, где не проехать
17.12.2019 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В центре Витебска вечером 20 декабря перекроют движение — из-за
Движение перекроют для всего транспорта с 18.45 до 19.20 на улице Ленина — от площади Свободы до площади Победы.
Автобусы пойдут в объезд через улицу Смоленскую и проспект Белобородова.
Троллейбусы №№ 1 и 8 поедут с проспекта Фрунзе до улицы Жесткова, от вокзала и Смоленского рынка — по проспекту Фрунзе. Троллейбусы, которые следуют по проспекту Черняховского, будут доезжать до конечной остановки — «Площадь Победы».
Праздничные огни на главной городской елке на площади Победы зажгут в 19.00.
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Праздничные огни на главной городской елке на площади Победы зажгут в 19.00.
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