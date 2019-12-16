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«Пациент приклеил пломбу клеем». Стоматологи - о случаях из практики и правильном уходе за зубами
17.12.2019 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если заболел зуб, вы первым делом запишетесь на прием к врачу? Или страх перед стоматологом настолько велик, что вы будете тянуть до последнего? Мы пригласили в студию врачей-стоматологов. Они рассказали, почему их не стоит бояться, какие бывают забавные случаи на приеме, как правильно ухаживать за зубами и почему поход к стоматологу — это всегда дорого.
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Стоматологи рассказали, как правильно ухаживать за зубами, что такое кариес и почему их услуги так дорого стоят.
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