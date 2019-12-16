Беларусь попала в рейтинг «Лучших стран мира». На каком месте страна?

Источник материала: Tut.by

На 73 месте оказалась Беларусь в рейтинге «Лучших стран мира — 2019» по версии американского издания U.S. News & World Report . Этот результат на одну позицию хуже, чем в прошлом году. Всего в рейтинге оценивали 80 стран.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Лидер рейтинга не меняется уже несколько лет — Швейцария, на втором в этом году — Япония, на третьем — Канада. В топ-10 вошли Германия, Великобритания, Швеция, Австралия, США, Норвегия, Франция.

В последнюю десятку рейтинга попали Иордания, Тунис, Нигерия, Пакистан, Ливан, Сербия, Ангола, Иран и Ирак.

Страны-соседки Беларуси расположились так: Россия — на 24-м месте, Польша — на 33-м, Латвия — на 55-м, Литва — на 57-м, Украина — на 65-м.

В опросе принимали участие 20 тысяч человек из разных государств. Страны оценивали по таким позициям, как темпы развития экономики, открытость для бизнеса, инновации, возможности для туризма, историческое наследие. При составлении рейтинга учитывали развитость гражданских прав, социальной сферы, качество жизни (наличие работы, хорошо развитая система здравоохранения и другие параметры), а также влияние страны в мире.