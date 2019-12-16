18-летний брестчанин продал свою приставку, деньги потратил - а родителям сказал, что консоль украли

Источник материала: Tut.by

18-летний брестчанин подозревается в заведомо ложном доносе, сообщает СК .

26 октября молодой человек сообщил в милицию, что собирался продать свою игровую консоль. Для этого он разместил объявление в интернете. Через некоторое время с ним связался мужчина, который якобы взял приставку проверить — и не вернул.

Но выяснилось, что на самом деле покупатель отдал деньги продавцу. Просто парень их потратил, родителям говорить об этом побоялся — и обратился с заявлением.

В отношении парня возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос. Санкция статьи предусматривает штраф, арест, до 3 лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.