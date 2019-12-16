«Брал взятки на химиотерапию». Адвокаты просят о снисхождении к обвиняемым по «делу медиков»

Источник материала: Tut.by

В Минском городском суде продолжается процесс по «массовому делу медиков», на скамье подсудимых — 21 человек, большинство признает, что брали и давали взятки. Гособвинители уже запросили сроки фигурантам, заявив, что «12 лет коррупцией была пронизана вся вертикаль». Адвокат экс-директора РУП «Академфарм» Михаила Гаврилова заявила, что 5 лет лишения свободы для него — несоразмерно суровое наказание, 9 тысяч долларов он взял на лечение тяжело больной супруги. Через 20 дней после ее смерти Гаврилова забрали в КГБ.





Михаил Гаврилов был директором государственного предприятия «Академфарм», которое создавали по прямому поручению президента. Главная задача — разработка белорусских лекарств и сокращение доли импорта на рынке.

— Государство выделило средства для закупки самого современного высокоэффективного оборудования, предприятие было построено и введено в эксплуатацию в рекордно короткие сроки — за один год, — рассказывал Гаврилов в интервью журналу «Директор» .

Массовый суд по «делу медиков» начался 19 августа. Обвиняемым вменяют две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). За решеткой семь фигурантов: директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, его заместитель Сергей Зинченко, начальник управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Лещиловский, генеральный директор торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий, заместитель генерального директора Витебского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» Екатерина Шнитко, генеральный директор Гродненского РУП «Фармация» Андрей Щука и бизнесмен, директор компании «Искамед» Сергей Шакутин. Все они обвиняются в получении взяток, кроме Шакутина. Он единственный бизнесмен под стражей. В суде выяснилось: Сергей Шакутин отказался давать показания во время предварительного расследования, он готов выступить в суде. На первый день процесса его пришел поддержать брат, известный бизнесмен Александр Шакутин . Остальные обвиняемые по «делу медиков» под домашним арестом. Прокурор огласил: Александра Столярова обвиняют в получении взяток на сумму более 50 тысяч долларов. По версии следствия, Сергей Зинченко получил 50 евро и 1300 долларов, Сергей Лещиловский — 250 долларов .

У Михаила Гаврилова были государственные награды, в том числе знак «Отличник здравоохранения». Он автор более 20 научных изобретений и около ста рационализаторских предложений. В сентябре, когда уже шло судебное разбирательство, ему исполнилось 65 лет.

Взятка или благодарность?

Бывшего директора «Академфарм» обвиняют в даче взятки на сумму 500 долларов (ч.1 ст. 431 УК) директору Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александру Столярову за оперативное согласование программы испытания лекарственного средства. Столяров — один из ключевых фигурантов в этом деле, его обвиняют в получении взяток на сумму более 50 тысяч долларов, он полностью признает вину и заключил досудебное соглашение (так называемая «сделка со следствием»).

Также Гаврилову предъявлено обвинение в получении взятки на сумму 10 тысяч долларов от директора компании «Либертон» Виталия Мусихина, он тоже на скамье подсудимых, — за приобретение субстанции для приготовления лекарственных средств и оплату по поставляемому сырью.



Александр Столяров

Адвокат Гаврилова начала свое выступление со слов о том, что ее подзащитный «безответно служил обществу, компании и своей семье», а также о том, что он «осознает свою вину и, как порядочный человек, остро переживает случившееся». Несмотря на то, что Михаил Гаврилов полностью признал вину по всем эпизодам, его защитник считает, что по факту передачи взятки Столярову он должен быть освобожден от ответственности, так как написал явку с повинной, где во всем сознался.

По закону, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном и активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления (примечание к ст. 431 УК). Этот аргумент используют многие защитники, не только адвокат Гаврилова, утверждая, что по таким эпизодам человек должен проходить в статусе не обвиняемого, а свидетеля. И надо сказать, по данному делу таких свидетелей набралось с десяток. Но Гаврилова в их числе нет.





Что касается эпизода с получением взяток — два раза по пять тысяч долларов, то по словам защитника, Гаврилов брал деньги из нужды — его жена в тот момент была тяжело больна, нужно было срочно купить препарат для химиотерапии. Деньги от бизнесмена Мусихина защитник трактует как «благодарность», говорит, что это не повлияло на сделку, поскольку «Академфарм» было вынуждено обратиться к «Либертону» после того, как постоянный поставщик из Израиля отказался поставить субстанцию, которую использовали для производства 30% всей продукции. Что касается оплаты, то на счетах «Академфарм» были деньги, расчет был стандартный.

— Гаврилов сам осуществлял уход за женой, он тяжело переносила химиотерапию. Приобретенное лекарство, к сожалению, не подошло, три ампулы использовали, остальное Михаил Владимирович отдал другим нуждающимся больным, — заявила адвокат.



Гособвинители запросили для фигурантов разные наказания: от штрафа в 400 базовых величин до лишения свободы сроком на 7 лет

Защитник подчеркнула, что для Михаила Гаврилова очень важно, какое наказание ему будет назначено. Гособвинитель, напомним, запросил для него 5 лет лишения свободы. Адвокат считает, что при наличие смягчающих обстоятельств — признал вину, помог изобличить других участников преступления, вернул в бюджет незаконный доход — это слишком суровое наказание. Кроме того, она просит снять арест с 3-комнатной квартиры на улице Кирова в Минске и дома в деревне Строчицы Минского района.

Явку с повинной не считают смягчающим обстоятельством

Также сегодня в суде выступил адвокат председателя совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп» Леонида Томчина. Его обвиняют в даче взятки повторно, в крупном размере (ч.2 ст. 431 УК). По версии следствия, Томчин передал 17 тысяч долларов Вячеславу Гнитию, который на тот момент был директором Брестского предприятия «Фармация».



Справа налево: обвиняемые в даче взяток Владимир Ладутько, Роман Альтшулер, Леонид Томчин

Гнитий — один из ключевых фигурантов, прятал на чердаке 90 тысяч долларов и по версии следствия, получил взяток на сумму около 50 тысяч долларов. Вину он признал полностью, в том числе по эпизодам связанным с Леонидом Томчиным, и заключил досудебное соглашение.

Гособвинитель настаивает, что Точин действовал вместе с Романом Альтшулером (еще один обвиняемый по делу). И тому, и другому прокурор запросил по 5 лет «химии».

Несмотря на то, что Леонид Томчин и на предварительном следствии, и в суде полностью признал свою вину, и он, и его защитник ставят под сомнения общую сумму взяток и вообще формулу расчета. Подсчеты адвоката расходятся с подсчетами следователей более, чем на 144 базовые величины (более 3,6 тысяч рублей). Кроме того, Томчин и его защитник настаивают, что никаких договоренностей и совместных действий с Альтшулером не было, каждый действовал самостоятельно.



Вячеслав Гнитий

Защитник считает, что по первому эпизоду — передача взятки Гнитию 2 тысяч долларов — Леонид Томчин вообще должен быть освобожден от уголовной ответственности, так как добровольно сообщил об этом в КГБ. Известно, что правоохранители задержали бизнесмена в Витебске и привезли его на допрос в Минск. Альтшулер тоже добровольно написал явку с повинной. Правда, в суде уточнил, что следователь перед этим показал ему явку, написанную Томчиным. Однако по мнению гособвинения, в действиях Томчина и Альтшулера не было обстоятельств, смягчающих их вину.

Судебное заседание продолжается, впереди — речь защитников и последнее слово обвиняемых.