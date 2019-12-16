16 декабря в Минской области стартовала акция «100 рождественских пожеланий и добрых дел, родная Минщина!»

Источник материала: Единство

На площади нарядили ёлочку, и не простыми украшениями, а игрушками, сделанными своими руками. А к ним прикрепили свои пожелания.

Украшали елку игрушками все вместе, участие в этом мероприятии приняли и заместитель председателя Минского облисполкома Иван Маркевич, и первый секретарь РОО Минской областной организации БРСМ Кирилл Шик.

Творческие коллективы не остались в стороне: зарядили всех участников праздника новогодним настроением, исполняя яркие зимние хиты.

– Сегодняшнее событие дает старт целому ряду замечательных мероприятий, которые надолго останутся в памяти людей, – обратился к присутствующим Иван Маркевич. – Ведь нет ничего более значительного и благородного, чем делать добрые дела. Бескорыстно, от чистого сердца, с чувством любви и сострадания к тем, кто находится в нелегкой жизненной ситуации. Особенно приятно, что инициаторами этой акции явились представители нашей молодежи. В последнее время приходится много слышать о том, что современные молодые люди черствы, циничны, зациклены на самих себе. Эта акция дает понять повод убедиться в обратном.

С ответным словом обратился первый секретарь РОО Минской областной организации БРСМ Кирилл Шик:

– Думаю, молодёжь не подведёт! Когда мы делаем такие добрые дела, когда не боимся жертвовать своим временем, то мы доказываем, что являемся достойными гражданами Беларуси.

После этого мероприятие отправились в Минскую областную детскую клиническую больницу, где сказочные герои поздравили детей с наступающими праздниками и вручили им подарки.

Акция продлится до 8 января 2020 года, и к ней смогут присоединяться и другие регионы.



