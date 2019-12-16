ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

16 декабря в Минской области стартовала акция «100 рождественских пожеланий и добрых дел, родная Минщина!»

17.12.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

На площади нарядили ёлочку, и не простыми украшениями, а игрушками, сделанными своими руками. А к ним прикрепили свои пожелания.

Украшали елку игрушками все вместе, участие в этом мероприятии приняли и заместитель председателя Минского облисполкома Иван Маркевич, и первый секретарь РОО Минской областной организации БРСМ Кирилл Шик.

Творческие коллективы не остались в стороне: зарядили всех участников праздника новогодним настроением, исполняя яркие зимние хиты.

– Сегодняшнее событие дает старт целому ряду замечательных мероприятий, которые надолго останутся в памяти людей, – обратился к присутствующим Иван Маркевич. – Ведь нет ничего более значительного и благородного, чем делать добрые дела. Бескорыстно, от чистого сердца, с чувством любви и сострадания к тем, кто находится в нелегкой жизненной ситуации. Особенно приятно, что инициаторами этой акции явились представители нашей молодежи. В последнее время приходится много слышать о том, что современные молодые люди черствы, циничны, зациклены на самих себе. Эта акция дает понять повод убедиться в обратном.

С ответным словом обратился первый секретарь РОО Минской областной организации БРСМ Кирилл Шик:

– Думаю, молодёжь не подведёт! Когда мы делаем такие добрые дела, когда не боимся жертвовать своим временем, то мы доказываем, что являемся достойными гражданами Беларуси.

После этого мероприятие отправились в Минскую областную детскую клиническую больницу, где сказочные герои поздравили детей с наступающими праздниками и вручили им подарки.

Акция продлится до 8 января 2020 года, и к ней смогут присоединяться и другие регионы.

16 декабря в Минской области стартовала акция «100 рождественских пожеланий и добрых дел, родная Минщина!»

http://minsk-region.gov.by/

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старт эстафете добрых дел дали в агрогородке Лесном Минского района. Со всех уголков Центрального региона сюда слетелись волшебники и волшебницы: всеми любимые...
 
Новости дня
Новости общества
 
Новогодняя ель в Дубровно: где, сколько, когда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика