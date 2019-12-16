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«Мы не обращались к Лукашенко». В ассоциации ветеранов спецназа прокомментировали заявление «помощника»

17.12.2019 17:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В соцсетях и телеграмм-канале NEXTA опубликовано обращение от имени Игоря Поречина на имя Александра Лукашенко. В заявлении Поречин называет себя помощником председателя Ассоциации ветеранов спецназа «Честь» и просит у президента разрешение провести пресс-конференцию по поводу заявления экс-сотрудника СОБР Юрия Гаравского. Поречин обещает вывести Гаравского на чистую воду. При это в самой ассоциации говорят, что в организации нет такого сотрудника и никакое заявление Лукашенко они не отправляли.


Председатель Ассоциации ветеранов спецназа Дмитрий Павличенко. Фото: «СБ.Беларусь сегодня»

— В ассоциации есть только один помощник председателя — и это я, — заявил в разговоре с TUT.BY Сергей Матвиенко. — Человека с именем Игорь Поречин нет ни среди заместителей председателя, ни среди рядовых членов ассоциации — мы это проверили. Никто из нас, в том числе председатель Дмитрий Павличенко, не обращался к президенту за разрешением провести пресс-конференцию, ничего подобного мы не планируем. На фоне громких публикаций сейчас идут непонятные заявления.

Напомним, белорус Юрий Гаравский в интервью немецкому изданию Deutsche Welle заявил, что в 1999—2003 годах он был бойцом белорусского Специального отряда быстрого реагирования и был одним из тех, кто 20 лет назад похитил и застрелил Захаренко, Гончара и Красовского. В убийствах Гаравский обвиняет командира СОБР Дмитрия Павличенко. Сам Павличенко в комментарии TUT.BY назвал эти заявления «полным бредом».


Фото: телеграм-канал Nexta

При этом на сайте «Нашай нівы» приводится разговор с Игорем Поречиным, который утверждает, что хорошо знает Юрия Гаравского:

— Я хочу сказать, что я знал Юру, он бухал, скажем так. И материальное его состояние плохое… Он готов на всё! Именно на всё. И когда я смотрел интервью, я понял, что ему предложили денег и он теперь скажет всё что хотите. У него типичная проблема многих людей, которые выходят в молодые годы на пенсию и не могут устроиться, имея спецнавыки и заслуги. Кто-то ищет дальше и находит, кто-то начинает водку пить, заниматься абы чем. Мозг работает не так, поговорите с булдосом, у него одно желание — «хочу!». Такой человек лакомый для спецслужб, оппозиции той же… Все это — против власти.

Мы попытались связаться с Игорем Поречиным, однако он не отвечает на звонки. В «заявлении на имя Лукашенко» указан его домашний адрес, а не офис Ассоциации.

 
 
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Игорь Поречин обещает вывести Гаравского на чистую воду. При это в самой ассоциации говорят, что в организации нет такого сотрудника и никакое заявление на имя...
 
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