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«Мы не обращались к Лукашенко». В ассоциации ветеранов спецназа прокомментировали заявление «помощника»
17.12.2019 17:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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— В ассоциации есть только один помощник председателя — и это я, — заявил в разговоре с TUT.BY Сергей Матвиенко. — Человека с именем Игорь Поречин нет ни среди заместителей председателя, ни среди рядовых членов ассоциации — мы это проверили. Никто из нас, в том числе председатель Дмитрий Павличенко, не обращался к президенту за разрешением провести пресс-конференцию, ничего подобного мы не планируем. На фоне громких публикаций сейчас идут непонятные заявления.
Напомним, белорус Юрий Гаравский в интервью немецкому изданию Deutsche Welle
При этом на сайте «Нашай нівы»
— Я хочу сказать, что я знал Юру, он бухал, скажем так. И материальное его состояние плохое… Он готов на всё! Именно на всё. И когда я смотрел интервью, я понял, что ему предложили денег и он теперь скажет всё что хотите. У него типичная проблема многих людей, которые выходят в молодые годы на пенсию и не могут устроиться, имея спецнавыки и заслуги. Кто-то ищет дальше и находит, кто-то начинает водку пить, заниматься абы чем. Мозг работает не так, поговорите с булдосом, у него одно желание — «хочу!». Такой человек лакомый для спецслужб, оппозиции той же… Все это — против власти.
Мы попытались связаться с Игорем Поречиным, однако он не отвечает на звонки. В «заявлении на имя Лукашенко» указан его домашний адрес, а не офис Ассоциации.
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«Мы не обращались к Лукашенко». В ассоциации ветеранов спецназа прокомментировали заявление «помощника»
Игорь Поречин обещает вывести Гаравского на чистую воду. При это в самой ассоциации говорят, что в организации нет такого сотрудника и никакое заявление на имя...
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