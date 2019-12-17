Пинчане стали лауреатами первой всебелорусской «Молодёжной премии»

Источник материала: Полесская правда



Имена обладателей наград «МП | Молодежная премия-2019» были названы 16 декабря во время первой церемонии вручения статуэток и дипломов нового всебелорусского проекта.

Обладателями статуэтки проекта в номинации «Топовое шоу на YouTube» стал информационный медиа-портал для жителей Пинска «Топовый Пинск». «Топовый Пинск» — это сообщество, задача которого обеспечить жителей города свежей и интересной информацией. Ежедневно администрация группы подбирает и публикует актуальные новости, исторические факты, секреты жителей, истории подписчиков, признания в любви, знакомства, конкурсы, видео-опросы и многое другое.

Премию инициировала сама молодежь. Проект поддержали его организаторы — Slizunova Production и Белорусский республиканский союз молодежи. Генеральный партнер проекта — ОАО «Белинвестбанк».

Статуэтки, которые выполнены на 3D-принтере из экологически чистого пластика, также были вручены также в номинациях за лучшие нестандартные дизайнерские решения и продвижение бренда в сфере моды для молодого поколения белорусов, за самое продуктивное и эффективное событие года в сфере IT-образования, за самую яркую европейскую композицию молодежной осени-2019, за главное достижение Беларуси в сфере экстремальных и уличных видов спорта, за лучшую реализацию SMM-стратегий на пространстве Байнета, за развитие танцевального искусства в молодежной среде, за музыкальный прорыв в рок-индустрии Беларуси и другим.

По информации БелТА