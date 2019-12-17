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Пинчане стали лауреатами первой всебелорусской «Молодёжной премии»
18.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Премию инициировала сама молодежь. Проект поддержали его организаторы — Slizunova Production и Белорусский республиканский союз молодежи. Генеральный партнер проекта — ОАО «Белинвестбанк».
Статуэтки, которые выполнены на 3D-принтере из экологически чистого пластика, также были вручены также в номинациях за лучшие нестандартные дизайнерские решения и продвижение бренда в сфере моды для молодого поколения белорусов, за самое продуктивное и эффективное событие года в сфере IT-образования, за самую яркую европейскую композицию молодежной осени-2019, за главное достижение Беларуси в сфере экстремальных и уличных видов спорта, за лучшую реализацию SMM-стратегий на пространстве Байнета, за развитие танцевального искусства в молодежной среде, за музыкальный прорыв в рок-индустрии Беларуси и другим.
По информации БелТА
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