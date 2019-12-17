Электричество украсть – в беду попасть!

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За что и как именно рассчитывается сумма ущерба, мы узнали у инженера отделения энергосбыта филиала «Борисовские электрические сети» Анны Андреевой.

— Какое электропотребление считается безучетным?

— Безучетным потреблением электрической энергии считается потребление электрической энергии с нарушением установленных договором электроснабжения и (или) законодательством требований к организации расчетного учета электрической энергии со стороны абонента, приведших к искажению данных о фактическом объеме потребления электрической энергии (подпункт 3.9 пункта 3 Правил электроснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394). При этом вмешательством в работу средства расчетного учета электрической энергии считается повреждение средства расчетного учета электрической энергии, электропроводки расчетного учета электрической энергии, срыв (повреждение) пломбы (пломб) на средстве расчетного учета электрической энергии, коммутационном аппарате или клеммнике, установленных в электрической схеме расчетного учета электрической энергии, применение устройств и приспособлений, искажающих показания средства расчетного учета электрической энергии (подпункт 3.14 пункта 3 Правил электроснабжения).

— Как производятся расчеты за электроэнергию при безучетном ее потреблении?

— В соответствии с пунктом 215 Правил электроснабжения при безучетном потреблении электрической энергии, подтвержденном актом, составленным энергоснабжающей организацией в присутствии гражданина (абонента) или совершеннолетнего члена его семьи, энергоснабжающая организация производит перерасчет за предыдущие расчетные периоды, начиная с даты последнего достоверного снятия и регистрации представителем энергоснабжающей организации показаний средства расчетного учета либо со дня предыдущей проверки средства расчетного учета, если иной меньший срок документально не подтвержден (но не более срока исковой давности), до даты составления акта, в порядке, определенном Министерством энергетики, по действующим на момент составления акта тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг электроснабжения. В случае отказа гражданина (абонента) или совершеннолетнего члена его семьи от подписи в получении акта в нем производится соответствующая отметка.

При неустранении безучетного потребления электрической энергии свыше двух расчетных периодов (месяцев) расчеты за потребляемую электроэнергию производятся на основании норм (нормативов) потребления услуг электроснабжения, утвержденных местными исполнительными и распорядительными органами, по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг электроснабжения.

— Как производятся расчеты за электроэнергию при обнаружении нарушения в работе средства расчетного учета электрической энергии не по вине абонента (гражданина)?

— В соответствии с частью 7 пункта 215 Правил электроснабжения в случае обнаружения нарушения в работе средства расчетного учета не по вине абонента (гражданина), подтвержденного актом, составленным энергоснабжающей организацией в присутствии абонента (гражданина), энергоснабжающая организация производит перерасчет за предыдущие расчетные периоды, начиная с даты последнего достоверного снятия и регистрации представителем энергоснабжающей организации показаний средства расчетного учета либо со дня предыдущей проверки средства расчетного учета, если иной, меньший, срок документально не подтвержден (но не более срока исковой давности), до даты составления акта в порядке, определенном Министерством энергетики, по действующим на момент составления акта субсидируемым тарифам для населения, если иное не предусмотрено законодательством. Со дня составления акта до момента устранения нарушения в работе средства расчетного учета не по вине абонента (гражданина) плата за потребляемую электрическую энергию для абонента (гражданина) исчисляется исходя из среднесуточного потребления электрической энергии за расчетный период после устранения нарушения в работе средства расчетного учета не по вине абонента (гражданина) по тарифам, установленным в соответствии с законодательством (по субсидируемым тарифам для населения, если иное не предусмотрено законодательством).

— Какая ответственность предусмотрена за безучетное электропотребление?

— Филиалом «Борисовские электрические сети» проводится систематическая работа по обнаружению фактов хищения электрической энергии на основе составления пофидерных балансов электрической энергии. В каждом районе электрических сетей созданы специализированные бригады по выявлению фактов хищения электрической энергии, у которых имеются транспорт, средства связи, необходимые приборы и приспособления, а также фото- и видеокамеры для фиксации фактов хищения энергии.

За 10 месяцев 2019 года персоналом филиала «Борисовские электрические сети» проведено 690 рейдов по выявлению фактов хищения электрической энергии, составлено 714 актов на 465 503 рубля; по тепловой энергии проведено 30 рейдов, составлено 25 актов на 51 883 рубля.

— Белорусское Министерство энергетики смягчило ответственность за самовольное, безучетное, потребление электроэнергии. В чем это заключается?

— Подобная мера предусмотрена постановлением Министерства №32 от 19 сентября 2018 г, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале. Основной целью принятия данного документа является совершенствование правового регулирования порядка перерасчетов за электроэнергию в случаях ее самовольного, безучетного, потребления, а также в случае иных нарушений в работе средств учета электроэнергии. Постановление вносит изменения в инструкцию о порядке таких перерасчетов (расчетов). В основу определения нанесенного энергоснабжающей организации ущерба положен принцип расчета количества потребленной электрической энергии по номинальной мощности электроприемников или по пропускной способности сети присоединения, то есть по номинальному току вводного коммутационного аппарата либо по длительно допустимому току присоединенного проводника (кабеля) без учета величины присоединенной мощности электроприемников.

Возьмем для примера ситуацию: абонент Р. решил оптимизировать свои расходы путем подключения к сараю безучетной нагрузки от ВЛ-0,4 кВ. В отношении гражданина составлен акт о самовольном, безучетном, потреблении, в итоге всего за одну розетку, согласно инструкции, предъявлен ущерб в размере 663,51 руб., а это, на минуточку, 3454 кВт/ч.

Важно знать: ответственность за самовольное подключение приемников электрической энергии, либо безучетное потребление такой энергии, либо повреждение расчетных приборов учета расхода или нарушение схем их подключения, а равно иные нарушения правил электроснабжения в виде штрафа в 5-кратном размере суммы причиненного ущерба предусмотрена в ст.20.10 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Все начисленные суммы по нанесенному энергоснабжающей организации ущербу при уклонении бытового потребителя от добровольной оплаты будут взысканы через суд. Из приведенного выше напрашивается вывод о бессмысленности безучетного потребления электрической энергии, при сопоставлении выгоды и суммы ущерба, то есть, проще говоря, украсть – в беду попасть! Для недопущения подобных случаев напоминаем на необходимость граждан неукоснительного соблюдения действующего законодательства в области снабжения электрической энергии и взятых обязательств по договорам электроснабжения.

— Куда можно обращаться при подозрении на хищение электроэнергии?

— Любые предложения, замечания либо подозрения на хищения электроэнергии неравнодушные граждане могут озвучить по «телефону доверия» «Борисовских электрических сетей» 73-67-33.

Наш корр.