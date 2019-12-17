Милиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве на улице Космонавтов

Источник материала: Tut.by

В Минске искали мужчину, которого подозревают в убийстве на улице Космонавтов. Его задержали — об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в официальном телеграм-канале.



Мужчину с этого фото разыскивали в Минске

Милиция Минска 17 декабря распространила информацию о розыске мужчины, подозреваемого в убийстве на улице Космонавтов.

Сегодня утром человека, похожего на фото с ориентировки, увидела женщина — на автозаправке на улице Короткевича. Об этом она рассказала сотрудникам милиции. Правоохранители задержали мужчину в переходе станции метро «Институт культуры» и доставили в Октябрьское РУВД.

Личность задержанного установлена. Это неработающий 35-летний минчанин, раньше он был судим за хулиганство и убийство с особой жестокостью.

Следователи вместе с сотрудниками милиции проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить произошедшее.

Подробностей насчет самого убийства, которое произошло 17 декабря на улице Космонавтов, правоохранители пока не дают.