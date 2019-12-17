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Милиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве на улице Космонавтов
18.12.2019 18:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске искали мужчину, которого подозревают в убийстве на улице Космонавтов. Его задержали — об этом
Милиция Минска 17 декабря распространила информацию о розыске мужчины, подозреваемого в убийстве на улице Космонавтов.
Сегодня утром человека, похожего на фото с ориентировки, увидела женщина — на автозаправке на улице Короткевича. Об этом она рассказала сотрудникам милиции. Правоохранители задержали мужчину в переходе станции метро «Институт культуры» и доставили в Октябрьское РУВД.
Личность задержанного установлена. Это неработающий 35-летний минчанин, раньше он был судим за хулиганство и убийство с особой жестокостью.
Следователи вместе с сотрудниками милиции проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить произошедшее.
Подробностей насчет самого убийства, которое произошло 17 декабря на улице Космонавтов, правоохранители пока не дают.
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Личность задержанного установлена. Это неработающий 35-летний минчанин, раньше он был судим за хулиганство и убийство с особой жестокостью.
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