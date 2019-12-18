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Как выплачивать дивиденды?

19.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Комитетом госконтроля проведены контрольные мероприятия по вопросу эффективности осуществления контроля за своевременностью и полнотой перечисления в соответствующие бюджеты дивидендов на принадлежащие государству акции акционерными обществами с долей государства, расположенными на территории Гродненской области.

Как выплачивать дивиденды?

Результаты данных мероприятий подтверждают тот факт, что отсутствие в области должным образом выстроенной системы контроля со стороны органов владельческого надзора через представителей государства позволяет отдельным акционерным обществам несвоевременно и не в полном объеме уплачивать в бюджет дивиденды.

Так, по результатам проведенного Комитетом анализа сведений, предоставленных инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гродненской области и гор(рай)исполкомами Гродненской области за период 2013-2018 гг., в республиканский и местный бюджеты взыскано более 1,2 млн рублей.

Факты несвоевременного перечисления дивидендов в бюджет выявлены, к примеру, в ОАО «Гродномонтажавтоматика», ОАО «Строитель» г. Ошмяны, ОАО «Новоельнянский комбинат хлебопродуктов», ОАО «СМТ № 19», ОАО «Институт Гродногипрострой», ОАО «Институт Гродногазстройизоляция», ОАО «Союзпроммонтаж».

Кроме того, необеспечение органами владельческого надзора защиты экономических интересов государства в процессе хозяйственной деятельности обществ в части осуществления ими должного контроля за выплатой дивидендов на принадлежащие государству акции обществами, а также некачественное выполнение представителями государства в органах управления обществ возложенных на них обязанностей повлекло применение к обществам штрафных санкций.

Так, налоговыми органами в соответствии с нормами Декрета №3 за нарушение сроков перечисления в бюджет дивидендов к ОАО «Гродномонтажавтоматика», ОАО «ЖЭС г. Волковыска», ОАО «Зельвенская сельхозхимия», ОАО «Ивьевская сельхозтехника», ОАО «Институт Гродногипрострой», ОАО «Институт Гродногазстройизоляция», ОАО «Кореличская сельхозтехника», ОАО «Новоельнянский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Новогрудский завод металлоизделий», Ошмянское ОАО «Агропромтехника», ОАО «Строитель» г. Ошмяны, ОАО «Союзпроммонтаж», ОАО «СМТ № 19», ОАО «Торфобрикетный завод Лидский» исчислен и взыскан штраф в сумме 78,3 тыс. рублей.

Комитет госконтроля Гродненской области

 
 
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