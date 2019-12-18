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Алиса Фомич – талант и надежда Борисовщины

19.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Алисе 14 лет, и она уже успела стать призером многих республиканских и международных конкурсов, а также стипендиатом Президентского фонда по поддержке талантливой молодежи и Фонда Юрия Розума.

Международный детский конкурс «Музыка надежды» проводится Министерством культуры Республики Беларусь совместно с главным управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета.

Первый  конкурс  состоялся в апреле 1996 года в дни десятилетия Чернобыльской трагедии. С того времени проведено 17 Международных конкурсов «Музыка надежды», в которых приняли участие более 1000 юных музыкантов из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Латвии, Польши, Румынии, Болгарии, Бельгии. В этом году конкурс проходил со 2 по 6 декабря, в нем участвовали учащиеся детских школ искусств, учреждений общего среднего образования, гимназий-колледжей Беларуси и зарубежных стран.

Каждый раз музыкальное мероприятие высокого уровня проводится по определенным номинациям. В этом году именитое жюри оценивало юных музыкантов, играющих на фортепиано.

Дорога к победе на конкурс длинная и тернистая. Посудите сами: участие в нем юные музыканты завоевывают, проходя несколько серьезных этапов. Сначала это отбор на школьном, затем – на областном уровнях, а также есть два тура в самом Гомеле. Возможность участвовать в финальном соревновании получает только половина всех конкурсантов.

Алиса – единственная представляла Минскую область в старшей группе (14-16 лет) в заключительном туре. Она блестяще исполнила сложную и виртуозную программу, завоевав первое место. Это серьезная победа!

Педагог Алисы – Эллина Ивановна Фомич – награждена грамотой «За высокое педагогическое мастерство».

 
Теги: Гомель
 
 
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Ученица ГУО «Староборисовская детская школа искусств» Алиса Фомич стала обладателем первой премии XVII Международного детского конкурса «Музыка надежды» в Гомеле.
 
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