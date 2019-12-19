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Еще два белорусских туриста погибли в Египте
19.12.2019 22:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще два белорусских туриста умерли в Египте. Женщине стало плохо в экскурсионном автобусе, мужчине — в самолете, сообщает
Мужчина
Изданию известно
— Они чувствовали себя хорошо. Единственное, Наташа мне писала, что у нее очень болит голова, она пила таблетки. Как мне потом сказали, если организм ослаблен, вирус менингита мог быстро все это спровоцировать.
Тело погибшей доставили в Беларусь, 17 декабря женщину похоронили.
Получить официальное подтверждение этой информации в МИД и Министерстве спорта и туризма TUT.BY не смог.
Это не первое ЧП. В ноябре отдых одной семейной пары в Египте закончился трагедией. Мужчина
Недавно стало известно о еще одном случае, предположительно отравления, на отдыхе в Египте. 11 декабря
В Департаменте по туризму Минспорта и туризма об озвученных ранее инцидентах знают. 13 декабря директор департамента Андрей Молчан сообщил TUT.BY, что ведомство следит за ситуацией с отдыхающими в Египте. Во-первых, туристов просят быть осмотрительными, взвешивать все риски и соблюдать правила безопасности, в том числе в части питания. Во-вторых, департамент обратился с рекомендацией к туристическим компаниям временно отказаться от сотрудничества с отелем Shаrm Reef в Шарм-эль-Шейхе — именно там отдыхали супруги из Минска, которые скончались. В-третьих, Департамент по туризму обратился к египетской стороне за разъяснениями, чтобы разрешить все спорные моменты.
Тем временем проверка по делу о погибших туристах из Минска продолжается. По информации TUT.BY, родных пока не ознакомили с результатами экспертизы, с момента смерти мужчины
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Еще два белорусских туриста умерли в Египте. Женщине стало плохо в экскурсионном автобусе, мужчине - в самолете.
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