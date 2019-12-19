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Еще два белорусских туриста погибли в Египте

19.12.2019 22:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще два белорусских туриста умерли в Египте. Женщине стало плохо в экскурсионном автобусе, мужчине — в самолете, сообщает Onliner.by.


Фото: Reuters

Мужчина умер во вторник. Рейс из Хургады в Минск должен был вылететь в 10.15. Пассажиру стало плохо за несколько минут до отправления. На вид мужчине за 50. По словам очевидца, у мужчины остановилось сердце. Свидетель случившегося рассказал, что его пыталась реанимировать оказавшаяся на борту врач, потом приехала скорая помощь. С самолета также сошла его жена, дочь пассажира отправилась в Минск. По данным издания, через три часа мужчина скончался в египетской больнице, причина смерти пока неизвестна.

Изданию известно еще об одном трагическом случае в Египте. 59-летняя женщина из Минска отдыхала в Шарм-эль-Шейхе с 26-летним племянником. Минчане поехали на экскурсию по египетским пирамидам — женщине стало плохо, она упала в автобусе. 9 декабря Наталья умерла, а Влад неделю пролежал в больнице с менингитом. Сейчас парень в Минске, чувствует себя хорошо. По словам мамы парня и сестры погибшей, туристы, когда летели на курорт, были простужены. Сын женщины пил антибиотик, а сестра — нет.

— Они чувствовали себя хорошо. Единственное, Наташа мне писала, что у нее очень болит голова, она пила таблетки. Как мне потом сказали, если организм ослаблен, вирус менингита мог быстро все это спровоцировать.

Тело погибшей доставили в Беларусь, 17 декабря женщину похоронили.

Получить официальное подтверждение этой информации в МИД и Министерстве спорта и туризма TUT.BY не смог.

Это не первое ЧП. В ноябре отдых одной семейной пары в Египте закончился трагедией. Мужчина умер в местной египетской больнице, женщина успела вернуться домой, но белорусские врачи спасти ее не смогли.

Недавно стало известно о еще одном случае, предположительно отравления, на отдыхе в Египте. 11 декабря скорая помощь прямо из самолета забрала туристку, которая вернулась из Хургады. В египетской больнице, по словам мужа женщины, ей выставили диагноз «гастроэнтерит». Семейная пара отдыхала в четырехзвездочном отеле Mercure. Как стало известно TUT.BY, туроператором поездки выступала компания «Тез Тур», туристы были застрахованы.

В Департаменте по туризму Минспорта и туризма об озвученных ранее инцидентах знают. 13 декабря директор департамента Андрей Молчан сообщил TUT.BY, что ведомство следит за ситуацией с отдыхающими в Египте. Во-первых, туристов просят быть осмотрительными, взвешивать все риски и соблюдать правила безопасности, в том числе в части питания. Во-вторых, департамент обратился с рекомендацией к туристическим компаниям временно отказаться от сотрудничества с отелем Shаrm Reef в Шарм-эль-Шейхе — именно там отдыхали супруги из Минска, которые скончались. В-третьих, Департамент по туризму обратился к египетской стороне за разъяснениями, чтобы разрешить все спорные моменты.

Тем временем проверка по делу о погибших туристах из Минска продолжается. По информации TUT.BY, родных пока не ознакомили с результатами экспертизы, с момента смерти мужчины прошло почти полтора месяца, женщины — месяц.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще два белорусских туриста умерли в Египте. Женщине стало плохо в экскурсионном автобусе, мужчине - в самолете.
 
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