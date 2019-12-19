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В Беларуси приведен в исполнение расстрельный приговор

19.12.2019 20:30 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси был приведен еще один смертный приговор. Официально подтверждено, что расстрелян убийца двух девушек Александр Осипович

Как сообщает «Коммерческий курьер» со ссылкой на старшего прокурора отдела прокуратуры Могилевской области Ольгу Иванову, выступавшую на процессе гособвинителем, приговор был приведен в исполнение 17 декабря.

В январе этого года суд в Бобруйске вынес смертный приговор местному жителю Александру Осиповичу за убийство двух девушек, которое было совершено летом прошлого года. Преступление Осипович совершил в  бобруйской квартире, куда он и две девушки приехали после посиделок в кафе. Как позднее показала экспертиза, обе девушки были пьяны. В квартире произошел конфликт, девушки закрылись в ванной, одной из них удалось позвонить в милицию, но она назвала неправильный адрес. Осипович убил обеих, используя молоток и другие инструменты, а затем хотел расчленить трупы.

В этом году в Беларуси также был вынесен еще один смертный приговор: в июле нынешнего года к смертной казни приговорили Виктора Павлова за убийство двух сестер-пенсионерок.

Международная правозащитная организация Amnesty International относит Беларусь к мировым лидерам по росту числа смертных казней: на данный момент наша страна единственная в Европе, где используется смертная казнь.

 
 
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В Беларуси был приведен еще один смертный приговор. Официально подтверждено, что расстрелян убийца двух девушек Александр Осипович. 
 
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