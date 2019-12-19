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В Беларуси приведен в исполнение расстрельный приговор
19.12.2019 20:30 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси был приведен еще один смертный приговор. Официально подтверждено, что расстрелян убийца двух девушек Александр Осипович.
Как сообщает
В январе этого года суд в Бобруйске
В этом году в Беларуси также был вынесен еще один смертный приговор: в июле нынешнего года к смертной казни
Международная правозащитная организация Amnesty International
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В Беларуси был приведен еще один смертный приговор. Официально подтверждено, что расстрелян убийца двух девушек Александр Осипович.
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