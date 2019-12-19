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Будьте внимательны! Оранжевый уровень опасности объявлен на утро пятницы
19.12.2019 23:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Этой ночью и утром 20 декабря ожидается сильный туман. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
«Наблюдающиеся по западу республики туманы, с 21 часа 19 декабря до 3 часов 20 декабря распространятся на большую часть территории страны и сохранятся до 10−12 часов 20 декабря», — сообщили в Белгидромете Минприроды.
Синоптики предупреждают, что видимость в туманах 100−500 м. В столице также будет туманно.
В пятницу, 20 декабря, в основном
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Этой ночью и утром 20 декабря ожидается сильный туман. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
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