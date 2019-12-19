Источник материала: Газета Авангард





«Подскажите, какой документ, подтверждающий отсутствие на работе по уважительной причине, должен представить отец, осуществлявший уход за больным ребенком в возрасте 2 года 7 мес., если мать, находящаяся в отпуске по уходу за этим ребенком и получающая пособие по уходу за ним, работает на условиях неполной занятости (не более 0,5 нормы рабочего времени)?»

Екатерина, г.п. Уваровичи

– Если мать является получателем государственного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и одновременно работает на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной нормы часов), листок нетрудоспособности по уходу за этим ребенком в период его болезни выдается только матери. Иному лицу по уходу за больным ребенком в возрасте до 3 лет выдается справка о временной нетрудоспособности. Учитывая изложенное, если мать продолжает работать, а уход за ребенком осуществляет отец, он должен представить по месту работы справку о временной нетрудоспособности, – сообщила начальник Буда-Кошелевского районного отдела Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Анна Мацакова.

Подготовила

Инна ВИШЕНКО