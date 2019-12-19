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Какой документ, подтверждающий отсутствие на работе по уважительной причине, должен представить отец, осуществлявший уход за больным ребенком

20.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Какой документ, подтверждающий отсутствие на работе по уважительной причине, должен представить отец, осуществлявший уход за больным ребенком

«Подскажите, какой документ, подтверждающий отсутствие на работе по уважительной причине, должен представить отец, осуществлявший уход за больным ребенком в возрасте 2 года 7 мес., если мать, находящаяся в отпуске по уходу за этим ребенком и получающая пособие по уходу за ним, работает на условиях неполной занятости (не более 0,5 нормы рабочего времени)?»

Екатерина,  г.п. Уваровичи

– Если мать является получателем государственного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и одновременно работает на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной нормы часов), листок нетрудоспособности по уходу за этим ребенком в период его болезни выдается только матери. Иному лицу по уходу за больным ребенком в возрасте до 3 лет выдается справка о временной нетрудоспособности. Учитывая изложенное, если мать продолжает работать, а уход за ребенком осуществляет отец, он должен представить по месту работы справку о временной нетрудоспособности, – сообщила начальник Буда-Кошелевского районного отдела Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Анна Мацакова.

Подготовила
Инна ВИШЕНКО

 
 
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