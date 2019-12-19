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Весна в декабре. В «северном» Витебске на деревьях набухли почки, а на вербе появились «котики»

20.12.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нехарактерная для декабря плюсовая температура привела к тому, что в Витебске на некоторых деревьях начали набухать почки, а на вербе появились «котики».


18 декабря в Витебске был побит очередной суточный рекорд максимальной температуры: воздух прогрелся до +7,8 °C. Это на 2,6 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2011 году.

За 19 дней декабря в областном центре зафиксировано отклонение среднемесячной температуры на +5,2 °C. При этом норма для этого месяца — -4,2 °C.



По предварительным прогнозам синоптиков, плюсовая температура продержится до следующих выходных. Так что пока получается, что в календаре декабрь, а за окном — весна.


 
Теги: Витебск
 
 
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За 19 дней декабря зафиксировано отклонение среднемесячной температуры на +5,2 °C, при этом норма для этого месяца - -4,2 °C.
 
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