Весна в декабре. В «северном» Витебске на деревьях набухли почки, а на вербе появились «котики»

Источник материала: Tut.by

Нехарактерная для декабря плюсовая температура привела к тому, что в Витебске на некоторых деревьях начали набухать почки, а на вербе появились «котики».





18 декабря в Витебске был побит очередной суточный рекорд максимальной температуры: воздух прогрелся до +7,8 °C. Это на 2,6 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2011 году.

За 19 дней декабря в областном центре зафиксировано отклонение среднемесячной температуры на +5,2 °C. При этом норма для этого месяца — -4,2 °C.









По предварительным прогнозам синоптиков, плюсовая температура продержится до следующих выходных. Так что пока получается, что в календаре декабрь, а за окном — весна.



