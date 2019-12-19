Владимир Дворник: «Пеллетные заводы должны быть введены в эксплуатацию своевременно»

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В Борисовском районе, ставшем одной из площадок по реализации проектов, прошло совещание во главе с заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Владимиром Дворником, целью которого стала выработка единых путей решения возникающих проблем, появившихся в ходе создания нового пеллетного производства. В совещании также приняли участие первый заместитель Председателя Комитета госконтроля Республики Беларусь Василий Герасимов, министр лесного хозяйства Республики Беларусь Виталий Дрожжа, его заместитель Владимир Креч, представители региональной власти, работники лесного хозяйства и иные заинтересованные лица.

– Полная переработка древесины является одной из важнейших задач, стоящих на повестке дня в Республике Беларусь на сегодняшний день, – сообщил Владимир Дворник. – Потенциал лесного хозяйства огромен, и поэтому в лесах не должно оставаться ни одного сухого дерева – все следует использовать в производстве. Нам нужно, чтобы каждый гектар сегодня давал доход для бюджета и развития страны.

Виталий Дрожжа подробно рассказал о том, какая ситуация по переработке древесного ресурса сложилась на сегодняшний день в Беларуси, подробно остановился на вопросе строительства новых заводов по производству пеллет, а также сообщил о ближайших планах, связанных с дополнительной переработкой древесины.

– Создание новых пеллетных производств в организациях Минлесхоза запланировано в два этапа. На первом этапе до 1 июня 2020 года предусматривается ввод шести производств по выпуску пеллет рядовой мощностью порядка 156 тысяч тонн: Мозырский опытный лесхоз – мощностью 36 тысяч тонн в год, Борисовский опытный и Новогрудский лесхозы – мощностью 30 тысяч тонн в год, Пружанский, Кличевский и Житковичский лесхозы – мощностью 20 тысяч тонн в год. Ввод в эксплуатацию выше-указанных производств позволит дополнительно повысить переработку ежегодно до 250 тысяч куб. метров низкокачественной древесины и более 120 тысяч куб. метров отходов лесопиления. Ориентировочная стоимость проекта – порядка 70 млн рублей. Сроки окупаемости – от 7,3 до 8,8 года. На указанных производствах планируется создание порядка 75 новых рабочих мест. На втором этапе, который стартует уже в 2021 году, запланировано создание еще шести производств по выпуску пеллет общей мощностью 120 тысяч тонн в Ганцевичском, Сморгонском, Поставском, Оршанском, Стародорожском и Осиповичском лесхозах.

Заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч подробно остановился на каждом реализующемся проекте. Первым был рассмотрен проект по строительству пеллетного завода в Борисовском опытном лесхозе, к которому, по словам Владимира Ивановича, меньше всего вопросов.

– Здесь был разработан и утвержден бизнес-план проекта, определен земельный участок для размещения производства, получено решение исполкома о проектировании и строительстве, проведена процедура выбора проектной организации, составлена предпроектная документация, проведен конкурс на закупку оборудования, победителем которого была признана компания «КвадроЭнерго» с поставкой оборудования польской фирмы «Cedrus», – сообщил Владимир Креч. – Стоимость проекта составляет 13 млн 700 тысяч рублей, в том числе оборудование – 8,8 млн рублей. Оборудование уже доставлено. Ведутся строительно-монтажные работы. Сдать объект планируется в мае будущего года.

В рамках совещания делегация посетила объект по строительству пеллетного завода в Борисовском опытном лесхозе на территории ПУ «Неманица», где каждый смог увидеть и реально оценить, на каком этапе находится реализация проекта. Директор лесхоза Виктор Амельянович (на фото) подробно рассказал о проделанной работе, о ближайших планах и перспективах строительства.

Отдельно рассмотрены и иные проекты по строительству пеллетных заводов. Внимание было сконцентрировано на тех, при реализации которых есть проблемы как на стадии получения заключений экспертиз, так и на этапе поставки оборудования. Выслушав всех участников совещания, задействованных в реализации проектов, Владимир Дворник подчеркнул, что нужно пересмотреть работу, грамотно выстроить взаимодействие с поставщиками и в кратчайшие сроки решить возникшие проблемы, чтобы пеллетные заводы были введены в работу своевременно, согласно поручению Президента.

Татьяна САКОВИЧ, фото автора