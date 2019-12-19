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Работа в филиале популярного портала TUT.BY (г. Витебск)

20.12.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы – команда продаж TUT.BY, с филиалами во всех областных центрах, ищем яркого и талантливого специалиста для построения карьеры в должности специалиста по продажам.

Вы будете работать с 50 + уникальных и амбициозных индивидуальностей!

Присоединяйтесь к нашей команде TUT.BY!

Для начала, Вам предстоит:

  • знакомиться и общаться с клиентами (переговоры, встречи, телефонные звонки, ведение клиентской базы);
  • консультировать по вопросам размещения рекламы;
  • оценивать эффективность рекламы;
  • и снова общаться с клиентами! =)

Чтобы быть успешным, Вам нужно:

  • не сомневаться, а жить в категориях "я смогу!", "я хочу!";
  • вести активный образ жизни (и иметь соответствующий образ мысли);
  • быть стрессоустойчивым и уметь находить решения;
  • гореть желанием достичь своих жизненных целей.

В ответ – мы гарантируем:

  • официальное оформление со всем сопутствующим трудовому законодательству, и даже больше;
  • комфортный офис с центре города;
  • обучение активным продажам под руководством реальных профи;
  • обширные деловые связи + фан (ведь это TUT.BY!);
  • реальные возможности заработать не только на хлеб с маслом!

Вы готовы к новым приключениям и вызовам на пути к своим целям?
Тогда мы рады будем с Вами встретиться!

Ждем Ваши письма на тему «Почему мы должны взять именно Вас?» с прикреплённым резюме на эл.адрес maria.sinkevich@tutby.com.

Ввиду большого количества откликов мы свяжемся только с наиболее подходящими кандидатами!

 
 
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Мы - команда продаж TUT.BY, с филиалами во всех областных центрах, ищем яркого и талантливого специалиста для построения карьеры в должности специалиста по...
 
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