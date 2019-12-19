И опять без снега. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Увы, но и в эти выходные будет совсем не зимняя погода: на термометре — плюс, и без зонта на улицу лучше не выходите. Такой прогноз нам дает Белгидромет .



Фото: @aliaksandr.v.savin, instagram.com

В субботу, 21 декабря, в течение суток до 5 градусов тепла. Возможен дождь.

В воскресенье, 22 декабря, в дневные часы +4…6 °С. Целый день дождь.

Несмотря на плохую погоду, пусть ваши выходные будут яркими! А до Нового года, напомним, осталось 11 дней.

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