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И опять без снега. Погода в Витебске в выходные
20.12.2019 09:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Увы, но и в эти выходные будет совсем не зимняя погода: на термометре — плюс, и без зонта на улицу лучше не выходите. Такой прогноз нам дает
В субботу, 21 декабря, в течение суток до 5 градусов тепла. Возможен дождь.
В воскресенье, 22 декабря, в дневные часы +4…6 °С. Целый день дождь.
Несмотря на плохую погоду, пусть ваши выходные будут яркими! А до Нового года, напомним, осталось 11 дней.
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Увы, но и в эти выходные будет совсем не зимняя погода: на термометре - плюс, и без зонта на улицу лучше не выходите.
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