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Почти весеннее солнце и ветер, и дожди. Погода в Гродно в выходные

20.12.2019 10:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет немного солнечно, немного дождливо, но не по-зимнему тепло, сообщает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу днем — +6…8°C. Утром — ясно, днем — переменная облачность без осадков, но сильный ветер.

В воскресенье сплошная облачность и небольшие дожди. Днем — +5…7°C.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в выходные будет немного солнечно, немного дождливо, но не по-зимнему тепло.
 
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