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Почти весеннее солнце и ветер, и дожди. Погода в Гродно в выходные
20.12.2019 10:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в выходные будет немного солнечно, немного дождливо, но не по-зимнему тепло,
В субботу днем — +6…8°C. Утром — ясно, днем — переменная облачность без осадков, но сильный ветер.
В воскресенье сплошная облачность и небольшие дожди. Днем — +5…7°C.
Хороших выходных!
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В Гродно в выходные будет немного солнечно, немного дождливо, но не по-зимнему тепло.
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