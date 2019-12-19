Почти весеннее солнце и ветер, и дожди. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет немного солнечно, немного дождливо, но не по-зимнему тепло, сообщает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу днем — +6…8°C. Утром — ясно, днем — переменная облачность без осадков, но сильный ветер.

В воскресенье сплошная облачность и небольшие дожди. Днем — +5…7°C.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.