В Гомеле вынесли приговор санитару который съел во время задержания психотроп

Источник материала: Tut.by

В Гомеле суд вынес приговор санитару скорой помощи, который при задержании проглотил психотроп после чего ему пришлось делать эндоскопию и доставать из желудка наркотик, сообщает «Радио Свобода». Также наказание назначено и его двум знакомым.





Напомним , вечером 10 апреля сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми на улице Сосновой в Гомеле задержали женщину и мужчину. Они сделали заказ психотропных веществ в одном из интернет-магазинов, оплатили товар и получили адрес закладки наркотиков. Как только наркотики попали гомельчанам в руки, их «взяли».

У 37-летней женщины нашли пакетик с кристаллическим веществом. А вот у 36-летнего мужчины, санитара выездной бригады скорой медицинской помощи, наркотика не оказалось. Заподозрив, что задержанный мог проглотить закладку, его отвезли в областную больницу на эндоскопию. В желудке мужчины врачи нашли 0,4 грамма альфа-PVP.

В процессе расследования уголовного дела появился третий обвиняемый.

В суде все трое признали свою вину и раскаялись. Двоих обвиняемых суд приговорил к ограничению свободы на 3 года без направления в учреждение открытого типа, еще одному дал 4 года «домашней химии». С учетом амнистии срок отбывания наказания уменьшен всем на один год.