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В Гомеле вынесли приговор санитару который съел во время задержания психотроп
20.12.2019 10:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле суд вынес приговор санитару скорой помощи, который при задержании проглотил психотроп после чего ему пришлось делать эндоскопию и доставать из желудка наркотик,
У 37-летней женщины нашли пакетик с кристаллическим веществом. А вот у 36-летнего мужчины, санитара выездной бригады скорой медицинской помощи, наркотика не оказалось. Заподозрив, что задержанный мог проглотить закладку, его отвезли в областную больницу на эндоскопию. В желудке мужчины врачи нашли 0,4 грамма альфа-PVP.
В процессе расследования уголовного дела появился третий обвиняемый.
В суде все трое признали свою вину и раскаялись. Двоих обвиняемых суд приговорил к ограничению свободы на 3 года без направления в учреждение открытого типа, еще одному дал 4 года «домашней химии». С учетом амнистии срок отбывания наказания уменьшен всем на один год.
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В Гомеле суд вынес приговор санитару скорой помощи, который при задержании проглотил психотроп после чего ему пришлось делать эндоскопию и доставать из желудка...
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