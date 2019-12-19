Мужчину, который курил прямо в палате новополоцкой больницы, оштрафовали на огромную сумму

Источник материала: Tut.by

Пациент больницы в Новополоцке, который курил прямо в палате , должен выплатить штраф почти в 400 рублей, сообщает «Новополоцк сегодня».

Напомним, один из пациентов Новополоцкой центральной городской больницы опубликовал в соцсети видео, на котором видно, как прямо на кровати в палате курит мужчина. Происходило это в хирургическом отделении.

Заместитель главврача больницы Ирина Шеменкова сообщила, что мужчина систематически нарушал режим и его за это выписали.

На ситуацию отреагировал местный отдел МЧС. За нарушение законодательства о пожарной безопасности (ч. 1 ст. 23.56 КоАП) курильщик получил штраф — 15 базовых (382,5 рубля).