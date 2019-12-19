|
Мужчину, который курил прямо в палате новополоцкой больницы, оштрафовали на огромную сумму
20.12.2019 08:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пациент больницы в Новополоцке, который
Напомним, один из пациентов Новополоцкой центральной городской больницы опубликовал в соцсети видео, на котором видно, как прямо на кровати в палате курит мужчина. Происходило это в хирургическом отделении.
Заместитель главврача больницы Ирина Шеменкова сообщила, что мужчина систематически нарушал режим и его за это выписали.
На ситуацию отреагировал местный отдел МЧС. За нарушение законодательства о пожарной безопасности (ч. 1 ст. 23.56 КоАП) курильщик получил штраф — 15 базовых (382,5 рубля).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из пациентов Новополоцкой центральной городской больницы опубликовал в соцсети видео, на котором видно, как прямо на кровати в палате курит мужчина....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)