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Мужчину, который курил прямо в палате новополоцкой больницы, оштрафовали на огромную сумму

20.12.2019 08:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пациент больницы в Новополоцке, который курил прямо в палате, должен выплатить штраф почти в 400 рублей, сообщает «Новополоцк сегодня».

Напомним, один из пациентов Новополоцкой центральной городской больницы опубликовал в соцсети видео, на котором видно, как прямо на кровати в палате курит мужчина. Происходило это в хирургическом отделении.

Заместитель главврача больницы Ирина Шеменкова сообщила, что мужчина систематически нарушал режим и его за это выписали.

На ситуацию отреагировал местный отдел МЧС. За нарушение законодательства о пожарной безопасности (ч. 1 ст. 23.56 КоАП) курильщик получил штраф — 15 базовых (382,5 рубля).

 
 
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Один из пациентов Новополоцкой центральной городской больницы опубликовал в соцсети видео, на котором видно, как прямо на кровати в палате курит мужчина....
 
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