Под Гродно милиция конфисковала большую партию контрафактного алкоголя

Источник материала: Tut.by

В Гродненском районе милиция изъяла 2,4 тысячи литров контрафактного спирта. Сейчас жидкость направлена на экспертизу, сообщает МВД.



Фото: t.me/pressmvd

Контрафактный алкоголь обнаружили ночью, когда партию этилового спирта переносили из грузовика в гараж около одного из дачных домов вблизи агрогородка Заречанка.

Всего милиционеры изъяли 2,4 тысячи литров этилового спирта, разлитого в 240 пластиковых канистр, на сумму около 24 тысяч рублей. Предполагалось, что спирт будут продавать на территории Гродненской области.

Установлено, спирт предназначался для реализации на территории Гродненской области. Партия контрафакта, как и гараж, принадлежат 30-летнему жителю Гродно.

Сейчас милиция проводит проверку по данному факту.