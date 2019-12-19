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Под Гродно милиция конфисковала большую партию контрафактного алкоголя
20.12.2019 11:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродненском районе милиция изъяла 2,4 тысячи литров контрафактного спирта. Сейчас жидкость направлена на экспертизу,
Контрафактный алкоголь обнаружили ночью, когда партию этилового спирта переносили из грузовика в гараж около одного из дачных домов вблизи агрогородка Заречанка.
Всего милиционеры изъяли 2,4 тысячи литров этилового спирта, разлитого в 240 пластиковых канистр, на сумму около 24 тысяч рублей. Предполагалось, что спирт будут продавать на территории Гродненской области.
Установлено, спирт предназначался для реализации на территории Гродненской области. Партия контрафакта, как и гараж, принадлежат 30-летнему жителю Гродно.
Сейчас милиция проводит проверку по данному факту.
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В Гродненском милиция изъяла 2,4 тысячи литров контрафактного спирта. Жидкость направили на экспертизу.
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