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Под Гродно милиция конфисковала большую партию контрафактного алкоголя

20.12.2019 11:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненском районе милиция изъяла 2,4 тысячи литров контрафактного спирта. Сейчас жидкость направлена на экспертизу, сообщает МВД.


Фото: t.me/pressmvd

Контрафактный алкоголь обнаружили ночью, когда партию этилового спирта переносили из грузовика в гараж около одного из дачных домов вблизи агрогородка Заречанка.

Всего милиционеры изъяли 2,4 тысячи литров этилового спирта, разлитого в 240 пластиковых канистр, на сумму около 24 тысяч рублей. Предполагалось, что спирт будут продавать на территории Гродненской области.

Установлено, спирт предназначался для реализации на территории Гродненской области. Партия контрафакта, как и гараж, принадлежат 30-летнему жителю Гродно.

Сейчас милиция проводит проверку по данному факту.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродненском милиция изъяла 2,4 тысячи литров контрафактного спирта. Жидкость направили на экспертизу.
 
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