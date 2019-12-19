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Двое могилевчан покупали психотропы в России и продавали в Беларуси. У них изъяли около 16 тысяч доз

20.12.2019 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 17 декабря задержали двоих могилевчан 23 и 18 лет. У них при себе, в квартире и в тайниках обнаружили и изъяли более 160 граммов особо опасного психотропа, сообщили в МВД. Это около 16 тысяч доз.


По оперативной информации, молодые люди покупала психотропы на территории России через интернет-магазин, фасовали их на дозы и делали закладки на территории Бобруйска, Могилева, Солигорска и Гомеля.

Могилевчане под арестом, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Всего с начала года правоохранители в Могилевской области изъяли более 600 граммов опасного психотропа.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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