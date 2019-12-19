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Двое могилевчан покупали психотропы в России и продавали в Беларуси. У них изъяли около 16 тысяч доз
20.12.2019 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске 17 декабря задержали двоих могилевчан 23 и 18 лет. У них при себе, в квартире и в тайниках обнаружили и изъяли более 160 граммов особо опасного психотропа,
По оперативной информации, молодые люди покупала психотропы на территории России через интернет-магазин, фасовали их на дозы и делали закладки на территории Бобруйска, Могилева, Солигорска и Гомеля.
Могилевчане под арестом, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
Всего с начала года правоохранители в Могилевской области изъяли более 600 граммов опасного психотропа.
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Двое могилевчан покупали психотропы в России и продавали в Беларуси. У них изъяли около 16 тысяч доз
Молодых людей задержали в Бобруйске 17 декабря.
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