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От гриппа привилось более 3,8 миллиона белорусов. Специалисты посчитали, какую выгоду получает страна
20.12.2019 11:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 2019 году прививки от гриппа сделали более 3,8 млн человек — более 41% населения,
Треть прививок была сделана за бюджетные деньги, за счет предприятий, организаций и личных средств граждан — более 8%.
В этом году привито около 55% детского и 38% взрослого населения. Вакцинировано 1,77 млн пациентов из группы «высокого риска возникновения неблагоприятных последствий заболевания гриппом» и более 1,3 млн пациентов из группы «высокого риска заражения гриппом». К первой группе относятся дети от 6 месяцев до 3-х лет, дети старше 3-х лет и взрослые с хроническими заболеваниями и иммуносупрессией, лица старше 65 лет и беременные. Ко второй группе — детсадовцы и школьники, студенты, медицинские работники, работники, торговли, транспортных организаций и др.
Как сообщает ведомство, расчеты показали, что прошлогодняя вакцинация: более 139 тысяч случаев гриппа (в том числе, более 16,7 тысяч случаев осложненных форм) и более 177 тысяч случаев ОРИ негриппозной этиологии.
Специалисты посчитали и предотвращенный экономический ущерб — 75,6 млн долларов. То есть на каждый вложенный доллар в вакцинацию получен эффект в эквиваленте 12,5 доллара.
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От гриппа привилось более 3,8 миллиона белорусов. Специалисты посчитали, какую выгоду получает страна
В 2019 году прививки от гриппа сделали более 3,8 млн человек - более 41% населения, сообщает Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
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