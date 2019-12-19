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В Калинковичах 80-летняя бабушка пожаловалась, что ее обокрали, - и сама оказалась под статьей
20.12.2019 11:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
80-летняя жительница Калинковичей обратилась в милицию с заявлением о том, что ее обокрали, а в результате сама оказалась под уголовной статьей. Как такое могло произойти,
8 декабря пенсионерка пришла в милицию и рассказала, что неизвестный взломал дверь ее дома, пока ее не было, и похитил из спальни 7000 рублей и 100 долларов США.
Милиционеры приехали на осмотр места происшествия и в шкафу пенсионерки обнаружили вещество растительного происхождения зелено-коричневого цвета массой 29 грамм. Экспертиза показала, что это маковая соломка.
По факту хранения наркотиков милиционеры возбудили уголовное дело, а затем продолжили искать вора. Оперативники предположили, что неизвестным лицом, похитившим деньги, может быть наркопотребитель, который, возможно, знает о том, что пожилая женщина хранит в доме запрещенное вещество. Сыщики сузили круг поиска и вскоре вышли на подозреваемого. Им оказался 47-летний ранее неоднократно судимый мозырянин. В отношении него также возбуждено уголовное дело.
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80-летняя жительница Калинковичей обратилась в милицию с заявлением о том, что ее обокрали, а в результате сама оказалась под уголовной статьей. Как такое могло...
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