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Спасибо, земляки!

20.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Особо интересно было посмотреть на аудиторию подписчиков. Возможно, кто-то считает, что она состоит исключительно из людей почтенного возраста, однако это не так. Среди читателей «районки» можно встретить и молодежь, которая также интересуется новостями.

В первую очередь, газету шли выписывать ее постоянные подписчики. С ними по-особенному интересно пообщаться и получить отзывы на публикации. Когда сотрудники газеты видят радостные лица своих читателей, значит, работа, которую проводят журналисты, продуктивна.

— Всегда с большим нетерпением жду любимую «районку», для меня ее чтение — праздник! Особенно нравятся публикации о людях, статьи о трудовых династиях, в которых любовь к профессии передается из поколения в поколение, о талантливых, мудрых, трудолюбивых земляках-борисовчанах, о владельцах красивых усадеб, — рассказывает наш постоянный читатель Валерий Рагоньян. — Благодаря «А», знаю о событиях, происходящих в районе, области и республике. Всегда останавливаю взгляд на поздравлениях, для населения полезны также и рекламные объявления. С гордостью читаю материалы об успехах наших спортсменов, с интересом просматриваю блиц-опросы на самые разные темы.

А вот Степан Климчук от комментария отказался. Но дал высокую оценку работе редакции — просто выписал «Адзінства» сразу на полугодие.

Надо сказать, подобная поздравительно-подписная кампания проводится регулярно. Ведь для эффективности работы редакции в поддержании интереса своих читателей важна двусторонняя связь.

Все ваши просьбы, дорогие друзья, мы выполним и будем делать наше издание еще более привлекательным для вас. Вместе с тем, приглашаем жителей района заходить на наш сайт, где есть много интересной информации и большое количество фотографий. Сайт адаптирован для мобильных устройств, так что наши материалы вы можете найти в телефоне. Сообщества районной газеты есть в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram.

Евгений АЛПАТОВ, фото автора

 
Теги: Новости
 
 
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