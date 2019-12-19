Спасибо, земляки!

Источник материала: Единство

Особо интересно было посмотреть на аудиторию подписчиков. Возможно, кто-то считает, что она состоит исключительно из людей почтенного возраста, однако это не так. Среди читателей «районки» можно встретить и молодежь, которая также интересуется новостями.

В первую очередь, газету шли выписывать ее постоянные подписчики. С ними по-особенному интересно пообщаться и получить отзывы на публикации. Когда сотрудники газеты видят радостные лица своих читателей, значит, работа, которую проводят журналисты, продуктивна.

— Всегда с большим нетерпением жду любимую «районку», для меня ее чтение — праздник! Особенно нравятся публикации о людях, статьи о трудовых династиях, в которых любовь к профессии передается из поколения в поколение, о талантливых, мудрых, трудолюбивых земляках-борисовчанах, о владельцах красивых усадеб, — рассказывает наш постоянный читатель Валерий Рагоньян. — Благодаря «А», знаю о событиях, происходящих в районе, области и республике. Всегда останавливаю взгляд на поздравлениях, для населения полезны также и рекламные объявления. С гордостью читаю материалы об успехах наших спортсменов, с интересом просматриваю блиц-опросы на самые разные темы.

А вот Степан Климчук от комментария отказался. Но дал высокую оценку работе редакции — просто выписал «Адзінства» сразу на полугодие.

Надо сказать, подобная поздравительно-подписная кампания проводится регулярно. Ведь для эффективности работы редакции в поддержании интереса своих читателей важна двусторонняя связь.

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Евгений АЛПАТОВ, фото автора