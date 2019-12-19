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В РНПЦ детской хирургии провели уникальную для СНГ операцию

20.12.2019 15:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В РНПЦ детской хирургии 18 декабря впервые в СНГ проведена уникальная операция по закрытию дефекта межпредсердной перегородки под контролем внутрисердечного УЗИ, сообщает Минздрав.


Всеволод с мамой. Фото: пресс-служба Минздрава

У Всеволода при рождении белорусские врачи обнаружили несколько пороков развития — атрезия пищевода и дефект межпредсердной перегородки.

Практически сразу после рождения мальчик был первый раз прооперирован. Ему была выполнена пластика — восстановление пищевода. После Всеволод перенес в различные сроки серию тяжелых оперативных вмешательств по восстановлению пищевода.


Константин Дроздовский. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В 11 лет пришло время закрыть дефект в сердце. Как рассказал директор центра детской хирургии Константин Дроздовский, в подавляющем числе случаев такие процедуры производятся без большого разреза и остановки сердца — пункционно через маленький прокол в бедре в сердце проводится катетер и в дефект перегородки устанавливается специальное устройство — окклюдер.

Однако для выполнения данного вмешательства необходимо было провести чрезпищеводное УЗИ (процедура, при которой специальный датчик для интраоперационного контроля заводится в пищевод).

В данном случае выполнить такое исследование было невозможно — у пациента пищевод сформирован из трансплантированной кишки, которая к тому же располагается позади грудины перед сердцем. Также и открытая хирургия для этого пациента была невыполнима без угрозы травмы трансплантата пищевода. Было принято решение провести операцию под контролем внутрисердечного ультразвукового датчика.

Заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии центра Павел Черноглаз отметил: уникальность операции заключалась в том, что специальный миниатюрный датчик был проведен непосредственно в сердце пациента через бедренную вену. Хирург проводил операцию под визуальным ультразвуковым контролем изнутри сердца пациента. Операция прошла успешно, дефект закрыт, осложнений не было.

Маленький пациент Детского хирургического центра и его мама уже вернулись домой.

 
 
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В РНПЦ детской хирургии 18 декабря впервые в СНГ проведена уникальная операция по закрытию дефекта межпредсердной перегородки под контролем внутрисердечного УЗИ,...
 
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