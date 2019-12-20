Пинчанин Илья Катов служит в уникальной воинской части

Источник материала: Полесская правда



Знакомьтесь, Илья Катов – новоиспеченный рядовой спортивной роты Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь. В прошедшие выходные он произнес клятвенные слова военной присяги и стал частью личного состава уникальной воинской части. Части, где перспективные спортсмены имеют возможность не только тренироваться в свои армейские будни, участвовать в различных спортивных состязаниях, но и представлять Вооруженные Силы Республики Беларусь на международных армейских соревнованиях.

Родился Илья в Пинске. Часто в детстве мальчишки увлекаются футболом, хоккеем, боксом, единоборствами… Герой этого материала легких путей не искал. Еще будучи школьником, не на шутку увлекся не самым популярным видом, но очень красочным видом спорта – академической греблей.

Мама парня Тамара Дмитриевна с уважением и пониманием отнеслись к выбору сына. Со временем увлечение греблей переросло в профессиональное занятие.

– Мама всегда переживала, когда я выступал на соревнованиях, – отметил парень. – Благодарен ей за то, что никогда не была против моего профессионального увлечения и всячески оказывала поддержку. Это дорогого стоит.

Сегодня за плечами этого спортсмена большой опыт, немало побед на соревнованиях различного уровня, и, несомненно, это далеко не пик спортивной карьеры.

Илья Катов – мастер спорта по академический гребле, чемпион и многократный призер Республики Беларусь. Во время службы в армии у него будет хорошая возможность поддерживать себя в хорошей спортивной форме.

– Не скрою, я рад, что прохожу службу в Спортивном комитете, – поделился Илья. – Для меня очень важно иметь возможность полноценно тренироваться. С уверенностью могу сказать, что здесь созданы хорошие условия для занятий. Сейчас работаю над укреплением своей формы. Думаю, что главные победы в моей спортивной карьере еще впереди! Быть может я их совершу в армейском спорте, кто знает?..

Татьяна Никифорова

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