Сегодня – День энергетика

Источник материала: Полесская правда

«Справятся с любыми задачами». Так говорит о работниках Логишинского участка электросетей начальник Пинского сельского РЭС РУП «Брестэнерго» Владимир Забавнюк.

Сотрудники Логишинского участка обслуживают электрические линии и трансформаторные подстанции восьми сельсоветов: Логишинского, Валищенского, Мерчицкого, Поречского, Загородского, Новодворского, Лыщенского и Бобриковского. Это порядка 50 населенных пунктов, около 350 километров высоковольтных линий электропередачи, около 350-ти – низковольтных, около 300 комплексных трансформаторных подстанций.

На участке работают две бригады, всего 15 человек. Одна бригада – оперативно-выездная, люди здесь трудятся без выходных и праздников, выполняя аварийные заявки. Другая – бригада по эксплуатации распределительных сетей, комплексных трансформаторных подстанций и трансформаторных подстанций закрытого типа, которая выполняет плановый, текущий и капитальный ремонты линий электропередачи, обеспечивая безопасность и надежность обслуживания потребителей электроэнергии. Кроме того, работники участка занимаются обслуживанием уличного освещения на территориях сельсоветов.

Вот уже 35 лет возглавляет Логишинский участок старший мастер Григорий Тихонович Олехнович, который пришел сюда в 1984 году. К слову, до этого он уже имел пять лет стажа в отрасли после окончания отделения электрификации Пружанского сельхозтехникума. Как человек ответственный и знающий свое дело, и людей подбирает соответствующих, таких, на которых можно положиться и которые справятся с поставленными задачами. А одна из главных задач – полная автоматизация электрических сетей.

В бригаде по эксплуатации распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, 10 кВ, комплексных трансформаторных подстанций и трансформаторных подстанций закрытого типа пять электромонтеров, один совмещает еще и обязанности тракториста, а также водитель, который имеет вторую группу по электробезопасности, поэтому его тоже привлекают к работам. Около 15 лет трудится Эдуард Адамович Лозюк, 10 лет работает Дмитрий Михайлович Бунькевич. Станислав Иосифович Олехнович, электромонтер и тракторист, – 7 лет, водитель Иван Прокофьевич Чирко – около 5 лет, 3-й год работает Михаил Антонович Бунькевич, более 20 лет – Вячеслав Иванович Шелестюкович. Есть здесь и молодые работники – это Николай Пригодич, который трудится пока только 2 года, и Александр Пискунович, стаж работы которого всего 1 год. Однако Григорий Тихонович доволен молодыми сотрудниками, они быстро влились в коллектив, освоились. Самое главное, отмечает Г.Т. Олехнович, что они хотят учиться, и делают это с удовольствием. Благо для этого есть возможность: в Бресте создан современный учебный центр, где обучение проходят не только молодые сотрудники, но и совершенствуют знания работники со стажем.

В тот день мы застали бригаду в Мерчицах: здесь демонтировали старые деревянные опоры линий электропередачи, заменили их на бетонные, старые провода заменили на современные изолированные, срок службы которых составляет 50 лет.

В настоящее время реализуются мероприятия по автоматизации распределительных электрических сетей РУП «Брестэнерго» в рамках выполнения Комплексной программы автоматизации белорусской энергосистемы, рассчитанной на 5-летний период – с 2018 по 2022 годы. Работники Логишинского участка принимают в этом самое активное участие. Как рассказал Г.Т. Олехнович, уже второй месяц идет работа по замене трансформаторных подстанций. К примеру, очень мощную трансформаторную подстанцию установили в Логишине, идет реконструкция подстанций в Рудке, Доброславке, Поречье, в других населенных пунктах района, замена старых опор линий электропередачи и проводов на новые, ведется работа на трансформаторной подстанции в «Свитанке».

– Немалая работа предстоит в Логишине в связи с «Дожинками», которые пройдут в поселке в 2021 году, – говорит Г.Т. Олехнович. – Программа уже разработана, и можно сказать, что половина из запланированного сделана, хотя есть еще много деревянных опор, которые нужно заменить. Уверен, что наш коллектив справится с поставленными задачами.

В этом можно не сомневаться. Сотрудникам Григория Тихоновича доверяют работу с самым современным оборудованием. Вот и недавно их пригласили устанавливать новое оборудование в Бердунах, хотя это не их зона ответственности. Руководство Пинского сельского РЭС, его директор В.Ф. Забавнюк, главный инженер А.Л. Климович, посчитало, что бригада Логишинского участка сделает это качественно.

К слову, любая, даже самая сложная, работа по плечу работникам оперативно-выездной бригады. Там люди имеют приличный опыт работы в отрасли, могут устранить любую неполадку и никогда не подведут. Среди них Анатолий Иванович Сергиевич, который работает больше 15 лет, Андрей Иосифович Олехнович, его стаж около 10 лет, и Иван Станиславович Татаревич, который трудится около 20 лет.

Григорий Тихонович считает, что в коллективе, который занимается таким важным делом, должно быть полное взаимопонимание. Тогда и работается легко. Старший мастер Логишинского участка Г.Т. Олехнович доволен, что у него с его работниками такое взаимопонимание достигнуто, и каждый качественно и ответственно выполняет свои обязанности. А это значит, что будет обеспечено надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

Инна УРБАНОВИЧ