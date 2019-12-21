Бриллиант или футбольный мяч? Главную елку Бреста на площади Ленина торжественно открыли в выходные

Источник материала: Tut.by

Елку на площади Ленина торжественно открыли в субботу, сообщает «Брестский вестник».

























«В этом году мы провели много ярких мероприятий и сделали славных дел. Брест стал еще лучше! Поэтому открытие главной елки мы тоже решили сделать немножечко по-другому. Чуточку заменив главную елку на другую. Как получилось — вам судить. Прежняя красавица никуда не делась — она остается с нами в Бресте. Вместе с тем мы немножко пошутили и сказали, что главную елку нашего города будет украшать футбольный мяч. Это не так. Главную елку нашего города украшает бриллиант. Просто бриллиант в этом году очень похож на футбольный мяч. Я очень хотел бы, учитывая, что у бриллианта 57 граней, чтобы каждый год у нас был новый символ побед», — сказал на церемонии открытия елки глава города Александр Рогачук.

Днем раньше у здания ДК профсоюзов открыли елку Московского района.



