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Бриллиант или футбольный мяч? Главную елку Бреста на площади Ленина торжественно открыли в выходные
22.12.2019 21:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Елку на площади Ленина торжественно открыли в субботу,
«В этом году мы провели много ярких мероприятий и сделали славных дел. Брест стал еще лучше! Поэтому открытие главной елки мы тоже решили сделать немножечко по-другому. Чуточку заменив главную елку на другую. Как получилось — вам судить. Прежняя красавица никуда не делась — она остается с нами в Бресте. Вместе с тем мы немножко пошутили и сказали, что главную елку нашего города будет украшать футбольный мяч. Это не так. Главную елку нашего города украшает бриллиант. Просто бриллиант в этом году очень похож на футбольный мяч. Я очень хотел бы, учитывая, что у бриллианта 57 граней, чтобы каждый год у нас был новый символ побед», — сказал на церемонии открытия елки глава города Александр Рогачук.
Днем раньше у здания ДК профсоюзов открыли елку Московского района.
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«Я очень хотел бы, учитывая, что у бриллианта 57 граней, чтобы каждый год у нас был новый символ побед», - сказал на церемонии открытия елки глава города Александр...
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