ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бриллиант или футбольный мяч? Главную елку Бреста на площади Ленина торжественно открыли в выходные

22.12.2019 21:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Елку на площади Ленина торжественно открыли в субботу, сообщает «Брестский вестник».







«В этом году мы провели много ярких мероприятий и сделали славных дел. Брест стал еще лучше! Поэтому открытие главной елки мы тоже решили сделать немножечко по-другому. Чуточку заменив главную елку на другую. Как получилось — вам судить. Прежняя красавица никуда не делась — она остается с нами в Бресте. Вместе с тем мы немножко пошутили и сказали, что главную елку нашего города будет украшать футбольный мяч. Это не так. Главную елку нашего города украшает бриллиант. Просто бриллиант в этом году очень похож на футбольный мяч. Я очень хотел бы, учитывая, что у бриллианта 57 граней, чтобы каждый год у нас был новый символ побед», — сказал на церемонии открытия елки глава города Александр Рогачук.

Днем раньше у здания ДК профсоюзов открыли елку Московского района.


 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я очень хотел бы, учитывая, что у бриллианта 57 граней, чтобы каждый год у нас был новый символ побед», - сказал на церемонии открытия елки глава города Александр...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Молодечно «заминировали» три гимназии и школу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика