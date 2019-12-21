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В Молодечно «заминировали» три гимназии и школу

22.12.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 декабря в Молодечно «заминировали» три гимназии и школу. Традиционно, взрывоопасных предметов обнаружено не было, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о «минировании» трех гимназий (№ 6, 7 и 10) и школы № 8 в Молодечно поступило 21 декабря в 17.44. В связи с тем, что это был субботний вечер, в школе и гимназиях было немного людей — всего были эвакуированы 26 человек, из них 24 ребенка.

После проведенного обследования взрывоопасные предметы не обнаружены.

Напомним, в последнее время в Беларуси участились случаи «минирования». Экстренные службы затрачивают немало времени и средств на проверку подобных ложных сообщений об опасности. Виновному грозит уголовная ответственность, которая по таким делам наступает с 14 лет. «Минеру» может грозить до пяти лет лишения свободы, а также он должен будет возместить средства, затраченные на проверку.

 
 
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Сообщение о «минировании» трех гимназий (№ 6, 7 и 10) и школы № 8 в Молодечно поступило 21 декабря в 17.44.
 
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