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В Молодечно «заминировали» три гимназии и школу
22.12.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 декабря в Молодечно «заминировали» три гимназии и школу. Традиционно, взрывоопасных предметов обнаружено не было,
Сообщение о «минировании» трех гимназий (№ 6, 7 и 10) и школы № 8 в Молодечно поступило 21 декабря в 17.44. В связи с тем, что это был субботний вечер, в школе и гимназиях было немного людей — всего были эвакуированы 26 человек, из них 24 ребенка.
После проведенного обследования взрывоопасные предметы не обнаружены.
Напомним, в последнее время в Беларуси
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Сообщение о «минировании» трех гимназий (№ 6, 7 и 10) и школы № 8 в Молодечно поступило 21 декабря в 17.44.
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