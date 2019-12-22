«Целый класс с учителем ушел на войну. Вернулись двое». История гомельской школы, которой 83 года

Источник материала: Tut.by

Теперь это средняя школа № 27 или Школа Мира, а в 1936 году ее открыли под названием 1-й Сталинской. Белоснежная четырехэтажка высилась над деревянными домами гомельчан. Она была первой в городе по площади и второй — по численности: в ней учились более тысячи детей. На тот момент в Гомеле было всего девять специальных школьных зданий и еще 17 — приспособленных к образовательному процессу. 1-я Сталинская была подведомственной и относилась к управлению Белорусской железной дороги. За 83 года в школе сменилось всего 5 директоров.





До 1935-го года здесь был частный дом с большим фруктовым садом. Потом дом снесли, хозяев переселили, деревья частично вырубили. И на углу Песина и Рогачевской построили школу. Четырехэтажная часть — постройка 1936-го года, остальную возводили позже. Первым директором стал Илья Гайманов.

В 27-й школе сейчас есть целая музейная улица. Самый старый музей — истории школы.

— Таких школ — сталинских — в Гомеле осталось только три. Поэтому для нас важно, чтобы ученики знали, как здесь все начиналось, — рассказывает нынешняя директор школы Светлана Кубышкина. Она на этой должности — десять лет.





— Центр гигиены и эпидемиологии требует, чтобы в классах стояли не столы со стульями, а парты Эрисмана. Посмотрите, — директор показывает на мебельный музейный экспонат, — это — «прадедушка» такой парты. Они использовались с 1920 года и не меняли своей конструкции 50 лет. Сейчас почти аналогичные стоят в кабинетах младших классов.





Среди экспонатов — книга Лынькова «На чырвоных лядах» 34-го года издания, учебник «Чтение в начальной школе» 37-го, каллиграфически исписанные тетради за 39-й, дневник за 57-ой, газета «Зорька» за 47-й.

— Кстати, у меня в кабинете есть сборник Розенталя по русскому языку за 1946 год, - говорит директор. - И мы находим там много полезной информации, которой нет в современных источниках.

В углу музея гордость экспозиции — музыкальная установка из 70-х. Инициатором ее воссоздания стали бывшие выпускники.





— Раньше во многих школах были свои вокально-инструментальные ансамбли. И в нашей — тоже. Инструменты мы собирали по крупицам: что-то у людей в подвалах, у выпускников дома. Установка — в рабочем состоянии. И когда в школе праздники — дети играют. Ведь у нас и сейчас есть свой ансамбль - «Миф», точно так же, как назывался ВИА в 70-х. Решили ничего не менять! Сохраняем и другие традиции, заложенные в 1-й Сталинской железнодорожной школе. Например, у нас есть конкурс «Лучший класс».





Речь о том, что в тридцатые годы школа занимала первое место среди школ Белорусской железной дороги, неоднократно «держала» переходящее Красное Знамя — оно хранилось в том классе, где была стопроцентная отличная успеваемость в течение месяца.

— А в 50-е годы в школе была пионерская дружина, которая носила имя Галины Докутович. И сейчас у нас есть аналогичная. Еще мы научили детей подвижным играм, в которые играли сами и даже наши родители. Это, например, «классики» и «резиночка». Хорошая разминка — да и подальше от смартфонов.













До войны в школе было много кружков: шахматный, стрелковый, литературный, драматический, хоровой, танцевальный. Кстати, юные физики, участники радиокружка, проектировали электростанцию и канализацию электрической энергии, изучали работу аллоскопа, узкопленочного киноаппарата, организовывали выставки своих работ и вечера занимательной физики.

Многие старшеклассники занимались в Гомельском аэроклубе. Следуя брошенному в те году Ленинским комсомолом патриотическому призыву: «Комсомолец — на самолет!», ребята становились курсантами аэроклуба без отрыва от учебы. После многие из них продолжили летную карьеру. А на фронтах Великой Отечественной войны в качестве летчиков воевали почти все выпускники 1941-го года.

Накануне войны, 17 июня 1941 года, гомельские выпускники получили аттестаты об окончании средней школы. А 19-го были призваны на воинский сбор. Перед ними выступил военком Гомеля со словами: «Если вы, хлопцы, рассчитываете осенью поступать в институты, забудьте об этом. Готовьтесь к боям, со дня на день начнется война».

— Наша школа известна тем, что 22 июня 1941 года, сразу после выпускного бала, один из учителей вместе с классом, а это 32 ученика, ушли на фронт. Это был своеобразный почин для Гомельской области — чтобы учитель ушел со всем классом. С войны вернулись только педагог и всего один ученик — остальные погибли.





Война для Гомеля закончилась 26 ноября 1943 года. Город пострадал больше, чем остальные областные центры. Из учреждений образования были сожжены 2 института, педагогическое училище, 24 школы.





В сентябре 1944-го только две школы Гомеля возобновили работу: 3-я и 27-я (бывшая 1-я Сталинская). Здание этой школы почти не пострадало — во время войны в нем размещался немецкий военный штаб 221-й охранной дивизии.

После войны было очень много работы: ученикам пришлось закапывать траншеи на школьном дворе, убирать угольный шлак, мусор.









Достаточно было и других проблем: не хватало учителей, оборудования, учебников. Возрождением учебного процесса вновь занялся Илья Гайманов — он выжил на войне и вновь возглавил школу в феврале 45-го.

Через 30 лет, уже при новом директоре, Леониде Вишенкове, к старому зданию школы пристроили новое. В нем разместили учебный корпус, спортивный и актовый залы, библиотеку, производственные мастерские и столовую. В этот же период — а это были 70-е годы — открыли музей боевой славы, начали собирать материалы для создания еще одного — музея истории школы.

Кстати, новый директор активно развивал спортивное направление. При нем открылись секции легкой атлетики, гимнастики, академической гребли, борьбы и велоспорта.













При третьем директоре, Эмилии Игнатьевой, была основана школа искусств, духовой оркестр, школьный театр, появился Клуб интернациональной дружбы.

С приходом четвертого директора, Евгении Азявчиковой, в школе появился компьютерный кабинет — в 1995-м он был лучшим в Гомеле.

В 2008 директором стала Светлана Кубышкина. Стало активно развиваться волонтерское движение, а в в 2012 году 27-я получила статус Школы мира.



