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Как собаку провезти через границу?

23.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Как собаку провезти через границу?

«Планируем приобрести за границей щенка. Подскажите, пожалуйста, какой порядок ввоза домашних питомцев
в Республику Беларусь?»

Мария, г. Буда-Кошелево

Ответ дает главный инспектор отдела организации таможенного контроля Гомельской таможни Татьяна Дьяченко:
– Товар для личного пользования (щенок) при перемещении через таможенную границу ЕАЭС подлежит ветеринарному контролю, в связи с чем его ввоз на таможенную территорию ЕАЭС допускается в пунктах пропуска, в которых присутствуют сотрудники ветеринарной службы (в регионе деятельности Гомельской таможни это РПТО «Новая Гута», «Новая Рудня», «Комарин», «Терюха», «Тереховка»).
Беспошлинный ввоз указанного товара (щенок) возможен при выполнении следующих условий:
→ произведено письменное таможенное декларирование щенка с использованием пассажирской таможенной декларации;
→ пройден ветеринарный контроль;
→ перемещаемый товар (щенок) отнесен к товарам для личного пользования;
→ общая таможенная стоимость перемещаемых товаров не превышает 500 евро (в случае въезда физического лица на территорию Республики Беларусь чаще 1 раза в 3 календарных месяца – 300 евро);
→ общий вес перемещаемых товаров не превышает 25 килограммов (в случае въезда физического лица на территорию Республики Беларусь чаще 1 раза в 3 календарных месяца – 20 килограммов).
Дополнительно информируем, что по вопросам прохождения ветеринарного контроля рекомендуем обратиться в Гомельский погранично-контрольный ветеринарный пункт по адресу: 246027, г. Гомель, ул. Барыкина, д. 113, тел. 8 (0232) 41-19-75, или Калинковичский пограничный контрольный ветеринарный пункт: г. Калинковичи, ул. Октябрьская, 16,
тел. 8 (02345) 4-63-81.
В целях сокращения временных затрат на совершение необходимых таможенных операций пассажирская таможенная декларация может быть заполнена заранее на портале предварительного электронного предоставления сведений физическими лицами, размещенном на едином Интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь www.customs.gov.by (разделы «Электронная таможня» – «Предварительное электронное предоставление сведений физическими лицами»)».
Обращаем внимание, что при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС обязательному таможенному декларированию подлежат также домашние питомцы, ранее вывезенные с таможенной территории ЕАЭС. При этом в случае подтверждения факта вывоза такого домашнего питомца с таможенной территории ЕАЭС (предоставление пассажирской таможенной декларации, оформленной при вывозе питомца с таможенной территории ЕАЭС, или документа, подтверждающего факт производства (рождения) либо приобретения домашнего питомца на таможенной территории ЕАЭС (например, ветеринарный паспорт, оформленный на территории ЕАЭС)) и в случае превышения весовых либо стоимостных норм ввоза такие товары ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов.

Подготовила
Инна ВИШЕНКО

 
Теги: Гомель
 
 
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