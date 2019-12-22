«Я начал употреблять в 13 лет». История Димы, который смог бросить наркотики

Источник материала: Tut.by

В 13 лет большинство из нас думает о том, как не проспать первый урок и что задали по алгебре на завтра. Дима в таком возрасте начал употреблять наркотики, а уже в 15 мог поэтапно рассказать, что такое ломка. Его юность больше напоминает криминальный сериал: звонки родителям из милиции, наркозагулы, смерть друга и как долгожданный хеппи-энд — полтора года трезвой жизни. Это история 20-летнего парня, который нашел в себе силы начать борьбу с зависимостью. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.