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Кому увеличат пособие по безработице

23.12.2019 11:42 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На увеличение пособия по безработице могут рассчитывать граждане из наиболее проблемных по трудоустройству регионов и люди старше 50 лет, которым трудно устроиться.

Об этом заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1» 22 декабря.

Она отметила, что ведомство готовит закон о занятости, в котором оно инициирует увеличение пособия безработным и

Она добавила, что люди старше 50 лет в среднем ищут работу одиннадцать месяцев. Это достаточно большой срок, считает министр, поэтому этих людей надо финансово поддержать.

Костевич отметила, что ситуация на рынке труда в стране стабильная, уровень занятости растет и сейчас составляет почти 84% среди трудоспособных граждан. А уровень безработицы – 3,9%. По меркам Международной организации труда, он считается низким.

По словам министра, в Беларуси увеличивается число рабочих мест. Больше всего их создается в сфере услуг (70% из общего количества). Растет спрос на рабочую силу. Костевич отметила, что в число задач на следующий год вошла активизация работы с нанимателями, у которых есть много вакансий.

«Может, это будут какие-то определенные программы, пакеты по подбору кадров конкретным предприятиям для трудоустройства», - сказала чиновница.

Министр высказалась и по вопросу о повышении пенсионного возраста. Она отметила, что такая мера «на фоне старения населения - это прежде всего возможность удержать количество людей трудоспособного возраста». Кроме того, повышение пенсионного возраста дает возможность регулярно повышать пенсии.

«Если мы говорим про 2019 год, то средняя пенсия за ноябрь (по возрасту) составила Br446. Она увеличилась по сравнению с прошлым годом более чем на Br50. Если говорить в процентах, то темп роста составил более 113%», - отметила глава Минтруда.

По данным Национального статистического комитета, уровень безработицы в стране падает. Например, в июле этот показатель составил 4,4% от численности рабочей силы. А уровень занятости во втором квартале 2019 года – 67,4% (после 68% в первом).

Напомним, в 2016 году в Беларуси президент подписал указ о повышении пенсионного возраста. В соответствии с документом, начиная с 2017 года общеустановленный пенсионный возраст повышается ежегодно с 1 января на 6 месяцев до достижения возраста мужчинами 63 лет, женщинами – 58 лет.

 
 
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На увеличение пособия по безработице могут рассчитывать граждане из наиболее проблемных по трудоустройству регионов и люди старше 50 лет, которым трудно...
 
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