Как будут работать автобусы, троллейбусы, поезда метро (и не только) в новогоднюю ночь

Источник материала: Tut.by

В новогоднюю ночь в Минске будут работать автобусы, троллейбусы, трамваи и метро. «Столичный транспорт и связь» сообщает , какие маршруты будут развозить горожан.





Автобусы

№ 1 «ДС Веснянка — Вокзал», интервал — 10 минут;

№ 22 «ДС Ангарская-4 — ДС Чижовка», интервал — 20 минут;

№ 26 «ДС Восточная — Павлины Медёлки», интервал — 30 минут;

№ 42 «ДС Сухарево-5 — Люцинская», интервал — 16 минут;

№ 43Д «ст.м. Тракторный завод — Степянка», интервал — 20 минут;

№ 44 «ДС Карастояновой — ст. Ждановичи», интервал — 33 минуты;

№ 54 «ДС Запад-3 — ст.м. Спортивная», интервал — 20 минут;

№ 69 «Вокзал — Масюковщина (автостоянка)», интервал — 20 минут;

№ 72 «ДС Шабаны — ст.м. Могилевская», интервал — 16 минут;

№ 73 «ДС Серова — Лебяжий», интервал — 20 минут;

№ 74С «ДС Малиновка-4 — Городской Вал», интервал — 20 минут;

№ 90 «АС Юго-Западная — Семеняко», интервал — 15 минут;

№ 95 «ДС Калиновского — Степянка», интервал — 20 минут;

№ 99 «ДС Уручье-4 — Военная академия», интервал — 16 минут;

№ 100 «ДС Славинского — Аэропорт «Минск-1», интервал — 10 минут;

№ 105 «ДС Карастояновой — Зацень», интервал — 60 минут;

№ 112С «АС Автозаводская — Сокол», интервал — 37 минут;

№ 115Э «Вокзал — Тубдиспансер», интервал — 20 минут;

№ 132 «ДС Малиновка-4 — Щомыслица», интервал — 60 минут;

№ 135 «Новая Боровая — ст.м. Уручье», интервал — 30 минут;

№ 147 «ДС Малиновка-4 — Брилевичи», интервал — 15 минут;

№ 149 «ДС Запад-3 — ст.м. Кунцевщина — Люцинская», интервал — 20 минут;

№ 159 «ДС Запад-3 — Каменная горка-5», интервал — 15 минут;

№ 162 «ДС Карбышева — Цна», интервал — 60 минут;

№ 921 «ДС Зеленый Луг-6 — ст.м. Восток», интервал — 15 минут;

Троллейбусы

№ 3 «ДС Ангарская-4 — Вокзал», интервал — 18 минут;

№ 6 «ДС Лошица-2 — Вокзал», интервал — 15 минут;

№ 20 «ДС Серебрянка — Вокзал», интервал — 16 минут;

№ 27 «ДС Курасовщина — ДС Дружная», интервал — 15 минут;

№ 29 «ДС Калиновского — пл. Мясникова», интервал — 16 минут;

№ 48 «ДС Кунцевщина — Лобанка», интервал — 16 минут;

№ 53 «ДС Малиновка-4 — ДС Зеленый луг-7», интервал — 16 минут;

№ 57 «ДС Сухарево-5 — Городской Вал», интервал — 17 минут;

№ 62 «ДС Уручье-2 — ДС Уручье-4», интервал — 15 минут;

№ 92 «ДС Карастояновой — ДС Чижовка-6», интервал — 16 минут.

Трамваи

№ 4 «ДС Озеро — пл. Мясникова», интервал — 20 минут;

№ 6 «ДС Серебрянка — ДС Зеленый Луг», интервал — 10 минут.

Метро

На обеих линиях метро с 00.00 до 4.00 поезда будут ходить с интервалом — 6 минут. Вход для пассажиров на станции «Немига», «Купаловская» (выход к проспекту Независимости), «Октябрьская» закроют в 4.15, на остальные станции — в 4.00.

После небольшого перерыва метро снова начнет работать — уже в 5.30.

Пригородные автобусы

№ 343 «ДС Уручье-2 — ж/д ст. Колодищи», интервал — 60 минут;

№ 429 «ДС Дружная — Атолино», интервал — 90 минут.