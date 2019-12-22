В Минске изъяли самую крупную партию героина в истории страны - 550 килограммов

Источник материала: Tut.by

В МВД рассказали, как изъяли самую крупную партию героина за всю историю Беларуси.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

В конце ноября в Минске задержали троих мужчин и одну женщину — граждан одной из средиземноморских стран, сообщили МВД.

В стене арендуемого иностранцами складского помещения в Заводском районе столицы был оборудован тайник. В нем оперативники обнаружили 550 кг героина — это самая крупная партия сильнодействующего наркотика, изъятая за всю историю нашей страны.