|
В Минске изъяли самую крупную партию героина в истории страны - 550 килограммов
23.12.2019 12:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В МВД рассказали, как изъяли самую крупную партию героина за всю историю Беларуси.
В конце ноября в Минске задержали троих мужчин и одну женщину — граждан одной из средиземноморских стран, сообщили МВД.
В стене арендуемого иностранцами складского помещения в Заводском районе столицы был оборудован тайник. В нем оперативники обнаружили 550 кг героина — это самая крупная партия сильнодействующего наркотика, изъятая за всю историю нашей страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МВД рассказали, как изъяли самую крупную партию героина за всю историю Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)