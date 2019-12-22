В Беларуси пройдет еще одна амнистия

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Telegram-канал Белетерадиокомпании.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Глава государства принял решение о подготовке специального закона об амнистии с связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это задание будет выполнять Верховный суд вместе с Министерством внутренних дел, — рассказал журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало.

По его словам, будущий документ по своему объему будет сравним с законом об амнистии, принятым к 75-летию освобождения Беларуси.

Амнистия-2019

Напомним, в июле 2019 года Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Предполагалось освободить от уголовного наказания около 6 тысяч осужденных, в том числе из мест лишения свободы порядка 2 тысяч человек. Амнистия применяется в течение девяти месяцев со дня вступления в силу — то есть до апреля включительно.

От наказания освобождались лица, осужденные за преступления, которые не относятся к тяжким и особо тяжким. В их числе оказались несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, больные онкологическими заболеваниями, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, осуществления служебной деятельности, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных.

Отметим, что одно из самых главных новшеств амнистии-2019 было в том, что всем несовершеннолетним сократили срок наказания на два года либо освободили от уголовной ответственности.

Амнистия также коснулась и осужденных по «наркотической статье». От наказания частично, сроком на один год, освобождены осужденные к ограничению или лишению свободы.