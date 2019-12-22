Айва в цветах, почки на персиковом дереве. В этом странном декабре в Мозыре зацвели сады

Источник материала: Tut.by

Аномально теплая погода на Гомельщине стала причиной редкого природного явления — в Мозыре в конце декабря зацветают садовые растения.





На Гомельщину пришла зима и… зацвела айва, набухли почки на персиковом дереве, на других растениях и вовсе появились листья. Это все видно в видео, которое разместил на своем YouTube-канале мозырянин Юрий Шевченко.

Из-за теплой погоды растения в его саду перепутали поры года.

«Бывало, что деревья зацветали повторно в октябре, но, чтобы под Новый год — такое чудо впервые», — удивляется садовод с многолетним стажем.

А между тем, как сообщает БелаПАН, 22 декабря в 13 городах Витебской, Могилевской и Гомельской областей, в том числе в Могилеве и Гомеле, зафиксированы новые рекорды тепла за весь период метеонаблюдений. Абсолютный же максимум дня для всей территории страны устоял (10,3 градуса выше нуля в Лельчицах).