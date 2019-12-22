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К выходным похолодает и даже будет снег. Какой будет погода на предновогодней неделе

23.12.2019 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первой половине недели в Беларуси погодные условия будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с юга Европы. Ожидается дождливая и очень теплая погода. В дальнейшем погода начнет меняться, с западными и северо-западными ветрами на территорию Беларуси начнет поступать более холодный воздух с севера Скандинавии. Температурный фон начнет постепенно понижаться и к концу рабочей недели похолодает. В выходные дни будет преобладать слабоморозная погода, и даже выпадет снег. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

24 декабря, во вторник, атмосферные фронты обеспечат на большей части территории Беларуси дожди, по юго-западу местами — сильные дожди. Ночью и утром во многих районах, днем местами сохранится туман. Температура воздуха минимальная ночью +3…+8°С, максимальная температура днем +5…+10°С.

25 декабря, в среду, временами осадки, в основном дождь, местами слабый туман. Температура воздуха в течение суток составит +1…+7°С.

26 декабря, в четверг, на большей части территории страны кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Температура воздуха в течение суток 0…+6°С, ночью при прояснениях до -2°С.

27 декабря, в пятницу, похолодает. Временами ожидается небольшой снег, мокрый снег. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха в течение суток составит −2…+3°С.

В субботу, 28 декабря, временами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток в основном составит 0…-5°С, лишь ночью при прояснениях воздух охладится до -7°С, а днем по юго-западу страны максимальная температура +1…+2°С.

29 декабря, в воскресенье, местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −2…−7°С, при прояснениях она понизится до −8…−10°С, максимальная температура днем составит −6…+1°С.

 
 
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Температурный фон начнет постепенно понижаться и к концу рабочей недели похолодает. В выходные дни будет преобладать слабоморозная погода, и даже выпадет снег.
 
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