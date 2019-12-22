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Минтруда в 2020 году начнет подготовку проекта указа по внедрению электронных трудовых книжек

23.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Министр отметила, что цифровизация неизбежно затронет и сферу трудовых отношений, однако для этого требуется серьезная разработка нормативно-правовых актов. "В текущем году, в третьем квартале, мы уже попросили субъектов хозяйствования предоставить информацию по приему/увольнениям. Этим шагом мы охватили около 10% занятых в экономике (либо застрахованных) граждан. Сложность была в том, что пришлось кодировать эту информацию", - рассказала Ирина Костевич.

"Следующий шаг, который мы определили на 2020 год, - это подготовка проекта указа (нормативно-правового акта), в котором будут расписаны шаги, этапы по внедрению учета трудовой деятельности в электронном виде", - сообщила глава Минтруда. Она добавила, что пока сложно сказать, будут ли электронные трудовые внедряться одновременно по всей республике или же это будет пилотный проект для одного из регионов.

https://www.belta.by

 
 
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Министерство труда и соцзащиты планирует в 2020 году начать подготовку проекта нормативно-правового акта по внедрению электронных трудовых книжек. Об этом в...
 
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